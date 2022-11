Pollution atmosphérique l Le Préfet et Louis Aliot en désaccord sur la future ZFE à Perpignan

Mise en place depuis 2016, la vignette Crit’air classe les véhicules en fonction de leurs caractéristiques polluantes. Les plus polluants sont classés 5, et les moins ont une vignette Crit’air 1. En 2022, 11 métropoles sont concernées par des restrictions de circulation liées à la vignette Crit’air. Et à horizon 2025, Perpignan et son agglomération devraient être également concernées. Selon Louis Aliot, sur le périmètre de Perpignan Méditerranée Métropole, 41 % des véhicules particuliers et 51 % des véhicules utilitaires pourraient être concernés par cette interdiction.

« Le dispositif appliqué, tel qu’il est présenté aujourd’hui, affecterait quasiment : 1 véhicule sur 2, soit 40% du parc automobile ! Perpignan sera alors fortement impactée ».