Massy, 16 ans, est scolarisé en seconde professionnelle section Métiers de la relation client, au lycée Maillol de Perpignan. Atteint de myopathie, une maladie caractérisée par une atteinte des muscles squelettiques, le jeune homme était à la recherche d’une entreprise prête à l’accueillir avec son fauteuil roulant. Photo d’illustration Unsplash.

Il y a quelques jours, Massy a pu compter sur un formidable élan de solidarité pour décrocher un stage au sein de la structure associative Plein Sud Entreprises.

Quel accompagnement pour les stagiaires handicapés ?

Au lycée, c’est Janine, AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap), qui épaule Massy sur le plan scolaire. Depuis peu, le jeune homme est aussi encadré par Kelly Le Cornec, responsable du bureau des entreprises. Une nouvelle fonction mise en place au sein du lycée Maillol, depuis la rentrée 2023. « En clair, je fais la relation avec les entreprises pour aider les élèves en filière pro à trouver un stage », nous présente la professionnelle. Les élèves peuvent également compter sur le soutien sans faille de Luce Vidal, coordonnatrice Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire), en charge la scolarité des élèves en situation de handicap.

Le lycée Maillol compte une cinquantaine d’élèves ayant un dossier à la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). « On ne les accompagne pas tous de façon aussi privilégiée ou pointue, cela dépend du handicap. Il y en a une vingtaine qu’on suit de près », nous explique Luce. L’établissement scolaire accueille tout type de handicap : TSA (Trouble du spectre autistique), troubles moteurs, handicaps sensoriels, déficiences visuelles, auditives, intellectuel…

« Notre mission principale, c’est de faire en sorte que la scolarité des élèves se fasse de la façon la plus ordinaire possible », sourit Luce. Au quotidien, Kelly est l’interlocutrice privilégiée des entreprises. « Quand il y a des problématiques de stage, c’est vers moi qu’elles se tournent. Je travaille beaucoup avec l’équipe pédagogique pour essayer de trouver des stages aux élèves en difficulté ou quand il y a des projets particuliers. » Au quotidien, l’équipe pédagogique réalise un travail de dentelle pour encadrer au mieux ces élèves.

Le travail des AESH se prolonge souvent en entreprise, Janine se rend à l’entreprise de Massy deux fois par semaine. « Le stage, c’est un temps privilégié où l’élève va vers le monde du travail, il faut aussi qu’il se détache de cet accompagnement humain », assure Kelly. « On essaye de faire en sorte que l’accompagnement soit le plus cohérent et restreint possible. » Les élèves scolarisés en CAP, Bac Pro, BTS doivent effectuer deux stages. Ces temps en entreprise comptent pour l’obtention de l’examen, d’où l’importance de les choisir avec soin.

Un élan de solidarité dans les Pyrénées-Orientales

« Massy, c’est un sourire sur pattes », lance Kelly. « Il a des qualités relationnelles remarquables pour son âge. Dès le départ, il s’est très bien intégré dans sa classe, au lycée. » Motivé, Massy décroche un stage dans le domaine de l’automobile. Le jeune homme espère un jour travailler dans ce secteur. Mais suite à un défaut administratif, celui-ci est annulé. « Nous n’avons pas trouvé d’autres stages dans l’automobile », regrette Kelly.

Dans l’urgence, elle lance un appel sur le réseau social LinkedIn, afin de trouver une nouvelle entreprise prête à accueillir son élève. « J’ai eu beaucoup de propositions avec des missions très intéressantes », sourit Kelly, agréablement surprise de l’engouement des professionnels. D’autant plus que la plupart n’ont pas l’obligation d’accueillir des stagiaires handicapés. Depuis peu, les comptables peuvent cependant déclarer l’accueil des stagiaires issus de lycées professionnels, contribuant aux 6% de l’OETH. Un premier pas vers l’accueil des personnes handicapées.

Il y a deux semaines, Massy débutait son stage à Rivesaltes, au sein de Plein Sud Entreprises où il apprend les rudiments du métier de chargé de mission. Si le territoire compte aujourd’hui plusieurs pépinières d’entreprises, il y a 36 ans, la structure était la seule à accueillir des porteurs de projet.

« Au bout de quelques années, l’entreprise s’est spécialisée dans l’innovation », nous raconte Anne Sophie Valade, la responsable. La structure est membre du réseau européen European Business Network qui décerne le Label EU|BIC. « Il y a une vingtaine de structures labellisées en France, et à peine une centaine dans 42 pays à l’international », souligne Anne Sophie. Aujourd’hui, Plein Sud Entreprise est une structure de conseil et de formation aux dirigeants d’entreprise.

Nombre d’entreprises appréhendent l’accueil d’un jeune en situation de handicap

Luce constate une « méconnaissance », et parfois, quelques refus « un peu déguisés ». « Nous avons rencontré une grosse problématique en couture l’année dernière. » En effet, peu d’entreprises peuvent accueillir des élèves en Bac Pro Couture, la majorité des couturières travaillant à domicile. « Nous avions une élève en fauteuil, donc il fallait que l’atelier soit accessible, c’est peut-être ça qui freine le plus », souligne la coordinatrice Ulis.

Quelle que soit la problématique, l’équipe essaye d’adapter le stage au mieux pour que le jeune et l’entreprise soient à l’aise. « On définit ensemble l’emploi du temps, les missions de l’élève, comment on peut adapter le matériel », énumère Luce. « Massy vient en taxi, il a déjà ses contraintes d’organisation. On adapte les plages horaires, une journée de huit heures, ce n’est pas possible selon les missions qui lui sont confiées. »

Massy a fait le choix d’annoncer son handicap avant le début de son stage. Le jeune homme souffre de myopathie, une maladie qui touche les muscles. « Plus je grandis, plus mes muscles sont touchés. Ils deviennent de plus en plus faibles », nous livre-t-il. Pour Kelly, le handicap doit être accueilli et préparé en amont dans l’entreprise, « on accepte la personne avec ses difficultés et son potentiel. Ce que les personnes en situation de handicap n’ont pas d’un côté, je trouve qu’elles le compensent de l’autre. »

Si les infrastructures doivent être accessibles, toute l’équipe doit également être sensibilisée à l’arrivée du stagiaire. « Au sein de Plein Sud Entreprises, nous accompagnons déjà des personnes en situation de handicap. On a aussi fait une formation pour être référent handicap », nous indique Anne Sophie.

Lever le voile sur le handicap

Si l’entreprise s’est adaptée, selon Anne Sophie, cela ne pénalise en rien la réalisation des missions. « C’est extrêmement enrichissant pour nous d’accueillir une personne extérieure, de lui transmettre des notions, des compétences, d’échanger sur nos métiers », sourit-elle. « Pour moi, ce sont des connaissances en plus. Je découvre un métier, une entreprise, un milieu professionnel », nous confie à son tour Massy. « Il a pu rencontrer et participer à des entretiens avec des chefs d’entreprise. Les porteurs de projets ont évoqué avec lui leur motivation ou les projets qu’ils montent », complète Anne Sophie.

Dans l’ensemble, le regard sur le handicap se veut de plus en plus positif, mais le chemin à parcourir reste encore long. Si la tendance est à l’intégration de ce public, les choses se compliquent en sortie de formation. « On mène nos élèves jusqu’à un CAP, un bac pro, un BTS, et bien souvent, ils ne trouvent pas d’emploi une fois leur diplôme obtenu. Ce sont de très belles filières dans lesquelles on a quand même des élèves brillants », regrettent Luce et Kelly, qui travaillent à valoriser ces profils.

Selon Anne Sophie, il est essentiel de lever le voile sur le sujet, « il faut démontrer que les contraintes sont faibles, pour un réel bénéfice, que ce soit du côté de l’employeur que du stagiaire. Cette solidarité, elle a du sens. »