Ce maire près de Perpignan hausse le ton avec une amende de 10 000 € contre les dépôts sauvages

Article mis à jour le 8 novembre 2024 à 20:20

Jérôme Palmade est maire Pia. La commune de 11 000 habitants des Pyrénées-Orientales, comme la majorité des villes de France souffre de ces indélicats qui plutôt que d’amener leur ancien frigo, ou gravats dans les déchetteries préfèrent s’en délester sur le domaine public. Et ce maire Les Républicains en a assez.

Après une facture salée de plus de 10 000 € pour faire enlever un des derniers dépôts sauvages, il a pris le taureau par les cornes et fait voter un arrêté municipal prévoyant une amende qu’il imagine dissuasive : 2 000 € pour les particuliers et 10 000 pour les professionnels.

Pour Jérôme Palmade, les pollueurs de sa commune doivent payer !

Selon Kevin Poyet, directeur de cabinet du maire, c’était une promesse de campagne. « Les gens ont pris l’habitude de jeter leurs déchets un peu partout, à tous les coins de rue. Et durant la campagne, Jérôme Palmade s’était engagé à créer une brigade verte. Désormais, les agents municipaux tournent dans la ville tous les jours avec deux véhicules. Et ils n’arrêtent pas de ramasser des dépôts sauvages. » Selon Kevin Poyet, la commune a même dû payer plus de 10 000€ pour faire enlever les déchets de construction qui avaient été jetés sur l’espace public à Pia.

Si la compétence ordures ménagères et déchets verts est dévolue à la Communauté de communes, en l’occurence Corbières-Salanque-Méditerranée, Jérôme Palmade, en qualité de maire, gère les dépôts sauvages et la propreté urbaine. En termes d’employés, ces incivilités coûtent des sommes « faramineuses » en employés municipaux et les amendes pratiquées jusque-là ne sont pas assez dissuasives. « Pollueurs Payeurs ! Nous avons décidé d’augmenter considérablement l’amende pour toute personne qui jetterait des déchets sur notre territoire. Passant de 38€ à 2 000€ pour les particuliers et à 10 000€ pour les professionnels, » déclare le maire sur les réseaux sociaux. Une publication saluée par la plupart des commentaires.

Dans le détail, l’arrêté municipal – en date du 24 septembre 2024 et publié ce jour – prévoit que dès que le détenteur initial des déchets est identifié, le maire l’avise des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions encourues. « La personne qui n’obtempère pas à la mise en demeure du maire s’expose, en application de l’article L541-3, dès le délai de 10 jours écoulé, à une amende de 2 000 € pour les particuliers ou une amende de 10 000 € pour les professionnels, dès la première notification. »

Pour rappel, en France, chaque année, le secteur du BTP produit 250 millions de tonnes de déchets. Selon l’Unicem, les Pyrénées-Orientales figurent au premier rang des départements d’Occitanie en ce qui concerne les décharges sauvages de matériaux. Un phénomène massif et en croissance perpétuelle dans le département. Lire ou relire notre enquête : Ces dépôts sauvages qui empoisonnent les Pyrénées-Orientales.