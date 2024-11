À Perpignan, les Pères Noël verts ont besoin de bras pour emballer l’espoir

Article mis à jour le 27 novembre 2024 à 17:36

En cette fin novembre, le Secours populaire français des Pyrénées-Orientales lance officiellement sa campagne annuelle des « Pères Noël Verts », une initiative solidaire qui vise à offrir des fêtes « dignes aux familles et aux personnes en difficulté ». Appel à bénévoles, à dons et collectes de jouets marquent le Noël du Secours populaire à Perpignan.

Collecte de jouets pour le grenier du Père Noël à Perpignan

« Le Père Noël vert vient en aide au Père Noël rouge », confie Sandrine Da Silva, présidente du Secours populaire 66. Pourquoi vert ? « Parce que c’est la couleur de l’espoir et que Noël doit être un moment de bonheur à partager ». L’idée de l’association est de collecter des jouets neufs ou en bon état et de les redistribuer. En 2023, et grâce aux nombreux dons, plus de 1 500 jouets ont rempli la hotte du Père Noël vert. Durant deux mois, les partenaires du Secours populaire collectent les jouets qui seront ensuite vendus entre 10 centimes et 5€ aux familles.

Le Secours populaire des Pyrénées-Orientales cherche « emballeurs et emballeuses » de cadeaux

« Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour confectionner des paquets cadeaux dans le magasin de jouets Smyths Toys de Perpignan. » Selon la présidente de l’association, il manque des bénévoles pour assurer 420 plages horaires. Pour s’inscrire, il suffit de contacter Léa au 07 66 45 64 52.

Cette action permet à l’association de collecter des fonds destinés à ses actions solidaires tout au long de l’année. Grâce à ces bénévoles, le Secours populaire peut proposer aux enfants, aux familles et aux personnes isolées : cadeaux, jouets, livres, colis alimentaires festifs, mais aussi sorties, spectacles, cirque, événements sportifs, séances de cinéma, vacances ou encore repas au restaurant et goûters de Noël.

La présidente de l’association insiste et rappelle également la déduction fiscale. « Tous les dons sont les bienvenus. Et à titre d’exemple, un don de 75€, soit 18,75€ après déduction fiscale, offre un menu festif de Noël pour 4 personnes ».

Un soutien vital pour les fêtes de fin d’année

Les fêtes, souvent synonymes de bonheur partagé sont une période difficile pour de nombreuses personnes isolées ou en difficulté. « Passer Noël seul, isolé, c’est très difficile. On se retrouve avec une table vide, parfois sans cadeau au pied du sapin. C’est pourquoi il est essentiel que personne ne soit écarté des festivités », explique Sandrine Da Silva. Afin d’apporter un peu de chaleur à ces personnes, le Secours populaire collecte des boîtes solidaires.

Que mettre dans ces colis solidaires à destination des personnes isolées ?

Un produit de soin (gel douche, savon, brosse à dents…).

Un objet de loisirs (livre, mots croisés…).

Une gourmandise, chocolat, bonbons…

Un objet chaud, bonnet, gants, chaussette…

Et enfin un message solidaire qui réchauffera le cœur de celui ou celle qui le lira.

Ensuite il faudra tout emballer dans un colis, du type carton à chaussures avant de le déposer au siège de l’association, 8 rue Léon Fargue, à Perpignan. Sans oublier de préciser si le colis est destiné à un homme, une femme ou un enfant. Ces paquets solidaires seront offerts lors des distributions alimentaires de Noël assurées par des associations partenaires. En 2023, l’association avait collecté une cinquantaine de ces boîtes qui ont pu redonner le sourire à des personnes démunies et isolées.