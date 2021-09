Revue de presse 26 septembre l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Toutes les nuances de train sont dans les Pyrénées-Orientales

À l’arrêt depuis deux ans, le train de primeurs Perpignan-Rungis reprendra du service au mois d’octobre prochain, a annoncé le Premier ministre, Jean Castex. Si les syndicats se félicitent de cette annonce, un certain nombre de questions restent en suspens.

Train des primeurs Perpignan-Rungis : un redémarrage aux multiples inconnues https://t.co/KL5nFSUCva — Marianne (@MarianneleMag) September 21, 2021

Le premier ministre et le ministre des transports ont annoncé lundi 20 septembre la réouverture de la ligne de fret ferroviaire Rungis-Perpignan. Elle pourrait intervenir « mi-octobre » a précisé l’entourage du ministre. Cette ligne, qui représente « un trafic d’environ 9 000 camions par an », avait été suspendue durant l’été 2019 faute de clients, la vétusté des wagons étant alors largement mise en cause.

Train des primeurs : la ligne de fret Rungis-Perpignan devrait rouvrir en octobre



👉 Cette ligne avait été suspendue durant l’été 2019 faute de clients, la vétusté des wagons étant alors largement mise en cause.https://t.co/BqkfLt5J79 pic.twitter.com/DvT4OT8Pgf — La Croix (@LaCroix) September 20, 2021

⊕ Les Echos / La SNCF va lancer des trains Ouigo très peu chers mais plus lents



L’opérateur ferroviaire lancera au printemps 2022 des services Ouigo « à petite vitesse », vers Lyon et Nantes au départ de Paris, avec 14 villes desservies. Ces trains ultra-low cost visent surtout à concurrencer la voiture, et veulent capter 1,2 million de passagers annuels. (…) La flotte de trains rapides Ouigo, qui était remplie à 90 % cet été en moyenne, va recevoir jusqu’à 12 rames supplémentaires en 2025. Elles seront dotées d’une capacité encore supérieure et d’un nouveau design, selon la SNCF. Le reste du parc, composé de rames doubles de 1.268 personnes par train, sera à son tour rénové sur les mêmes standards, de 2025 à 2027. Ceci afin d’accompagner la croissance du réseau. En plus de ses récentes destinations bretonnes, Ouigo va se lancer en 2023 vers Brest, La Rochelle et Perpignan, avec divers arrêts en cours de route.

Cette nouvelle forme de service « ultra-low cost » empruntera des lignes classiques vers Nantes et Lyon au départ de Paris ⬇⬇https://t.co/rUNRCseDqt — EchosEntreprises (@EchosEntreprise) September 23, 2021

⊕ Le Monde / Le surprenant virage d’Emmanuel Macron sur le TGV

En 2017, il refusait de « promettre des TGV à tous les chefs-lieux de département ». Aujourd’hui, il veut « poursuivre en grand » la « passion française pour le train ». (…) Le chef de l’Etat a même cité six grands chantiers emblématiques de la relance de la grande vitesse : la liaison Roissy-Picardie, les LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan, la ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur (Marseille-Nice), la Paris-Normandie, ainsi que la Lyon-Turin.

Le surprenant virage d’Emmanuel Macron sur le TGV – par @ericbeziat https://t.co/oh3nGiYxUB via @lemondefr — Le Monde Eco/Ent (@LeMondeEcoEnt) September 22, 2021

♦ Marianne décrypte l’édition 2021 de Visa pour l’Image

Un reportage monté de toutes pièces dans une ville précisément connue pour sa production de « fake news » : la mise en abyme était osée. C’est pourtant l’entreprise insensée à laquelle un photographe norvégien s’est livré pour dénoncer les dangers de la désinformation. Son sujet a même été présenté au festival de photojournalisme Visa pour l’image… Et les professionnels du secteur n’y ont vu que du feu.

Comment le photographe Jonas Bendiksen a dupé «Visa pour l'image» pour dénoncer les fake news https://t.co/fPxt3vhUVY — Marianne (@MarianneleMag) September 22, 2021

La rencontre avait de quoi faire des étincelles : « Visa pour l’image » et ses photojournalistes engagés face au maire RN Louis Aliot. Les relations semblent pourtant plus chaleureuses que prévu… Manœuvre, sincère collaboration ou simple alliance de circonstance ?

Cette semaine dans @MarianneleMag, enquête sur une cohabitation contre nature : celle entre le festival de photojournalisme Visa pour l'image et la mairie RN de Perpignan, Louis Aliot à sa tête. Manoeuvre, sincère collaboration ou simple alliance de circonstance ? pic.twitter.com/iGyRxk7sIW — Copélia Mainardi (@copeliamainardi) September 18, 2021

La communauté scientifique estime que les premières traces de la domestication du feu par l’Homme en Europe remontent à -400.000 ans. Cependant, une équipe vient de découvrir des traces de feu vieilles de 560.000 ans dans la Caune de l’Arago, reculant de 160.000 ans l’âge des plus anciennes traces déjà connues dans cette grotte.

Les plus anciennes traces d'utilisation du feu en Europe ont peut-être été découvertes dans le sud de la France https://t.co/A61iKuZfr7 — Futura – Explorer le monde (@futurasciences) September 21, 2021

♦ Protection de la biodiversité, développement durable et dérèglements ecologiques

A cheval entre l’Aude et les Pyrénées-Orientales, le parc Corbières-Fenouillèdes dispose d’un important patrimoine naturel et culturel. Son classement en tant que Parc naturel régional va lui permettre de développer sa préservation et la mise en avant ses attraits.

Corbières-Fenouillèdes devient le second Parc naturel régional des Pyrénées-Orientales

➡️ https://t.co/NeFiJ5Xnbc pic.twitter.com/hBuDTFhbDF — Le Parisien | Ma Terre (@lp_materre) September 20, 2021

⊕ France Info / Climat : des panneaux solaires pour protéger les vignes

Dans les Pyrénées-Orientales, des viticulteurs ont installé un dispositif photovoltaïque pour faire de l’ombre à leurs cultures touchées par le réchauffement climatique. Les résultats sont positifs, et d’autres projets similaires vont voir le jour dans les mois qui viennent.

August 19, 2021 at 04:38PM #economie Pyrénées-Orientales : des panneaux solaires pour protéger les vignes : Dans les Pyrénées-Orientales, des viticulteurs ont installé un dispositif photovoltaïque pour faire de l’ombre à leurs cultures touchées par l… https://t.co/0ui4bCpLn9] — YvelinesActu (@YvelinesActu) August 20, 2021

Le fleuve côtier Têt menace de traverser le sol qui le sépare de la nappe phréatique alimentant toutes les agglomérations des Pyrénées-Orientales.

Menaces sur l’eau potable dans les Pyrénées-Orientales ?

➡️ https://t.co/AtIoxgPV2y pic.twitter.com/f5oFHTv9H8 — Le Parisien | Ma Terre (@lp_materre) September 23, 2021

♦ Des fresques géantes sur des containers maritimes

Le Barcarès (France) – Face à la mer et culminant à plus de 15 mètres, ils intriguent ou fascinent les passants: au Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, une trentaine de containers maritimes se sont transformés depuis juillet en fresques géantes, réalisées par cinq artistes de renom.

Au Barcarès, des fresques éphémères géantes sur des containers maritimes https://t.co/Ttep4zGp7P pic.twitter.com/3yq14QDGCE — L'Express (@LEXPRESS) September 19, 2021