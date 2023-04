Revue de presse du 16 avril l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 16 avril 2023 à 09:54

Qu’y a-t-il au programme de la revue de presse ? Sécheresse, relativisme climatique, opposition à la reforme des retraites, nouvel évêque et un hameau à la vente dans les Pyrénées-Orientales.

Eau du robinet, pour lutter contre l’incendie ou irrigation, les conséquences de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales

A partir de vendredi, l’eau du robinet est interdite à la consommation dans quatre communes des Pyrénées-Orientales. Une décision prise face au faible niveau du réseau d’eau potable. (…) Cette décision intervient en pleine sécheresse, et alors que jeudi 13 avril le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a alerté que sur le fait que 75% des nappes phréatiques sont à un niveau jugé en-dessous des normales, contre 58% il y a un an. Selon le BRGM, une partie du département des Pyrénées-Orientales est considérée comme ayant un « très fort » risque de sécheresse pour l’été.

20 Minutes via AFP / Pyrénées-Orientales : La sécheresse provoque des restrictions et des tensions

La sécheresse dans les Pyrénées-Orientales provoque restrictions et tensions. Quatre villages sont privés d’eau potable alors que les agriculteurs craignent pour leur survie en ce début de printemps historiquement aride. « Les gens sont agacés (…) Mais bon, il n’y a pas d’eau et si on avait une machine à faire pleuvoir, on l’aurait utilisée depuis longtemps et souvent », peste Marie-Pierre Boxero, adjointe administrative à la mairie de Corbère-les-Cabanes. (…) « C’est catastrophique, on est sans doute en train de rentrer dans la période la plus sombre qu’on ait connue dans l’agriculture des Pyrénées-Orientales », se désole Bruno Vila, président de la FDSEA 66. A l’appel du syndicat, de nombreux tracteurs bloquaient les routes ce vendredi.

⊗ Huffington post / Voici ce que les pluies de mars ont réussi à apporter aux nappes phréatiques

En dépit d’un mois de mars pluvieux, la moitié des nappes phréatiques françaises reste à des niveaux alarmants. Au point que le BRGM évoque un « risque avéré » de sécheresse cet été dans plusieurs régions. (…) Dans le sud de France, autour de la Méditerranée des Pyrénées, les pluies n’ont pas permis de recharger les nappes. Dans les Pyrénées-Orientales, la situation est même catastrophique : Si l’on regarde les statistiques pour le département, le déficit de précipitation enregistré entre septembre 2022 et mars 2023 bat un record depuis 1959 , détaille Florence Vaysse, référente territoriale Météo France pour le Languedoc et le Roussillon, dans le quotidien l’Indépendant.

⊕ BFMTv / Pyrénées-Orientales: les pompiers à la recherche de points d’eau pour faire face à la sécheresse

Le journal Le Monde met à jour le relativisme écologique du Rassemblement National

Face aux vagues de sécheresse sur leurs terres électorales, des élus du parti de Marine Le Pen relativisent l’ampleur du réchauffement climatique, opposant le « bon sens paysan » au « catastrophisme » des scientifiques. La voiture de Christophe Barthès enchaîne les virages, descendant des premiers contreforts de la montagne Noire en direction de Carcassonne. Sur les coteaux, on a longtemps fait pousser des oliviers, puis les vignes les ont remplacés. Aujourd’hui, plus rien : de la lande qui sèche au soleil d’avril. La désaffection pour les vins locaux et les difficultés de transmission n’expliquent pas tout. Le député Rassemblement national (RN) de l’Aude s’interroge : « Il faudrait être idiot pour voir qu’il n’y a pas de changement climatique. Mais est-ce l’effet de l’homme ? Peut-être que oui, peut-être que non. » (…) A l’Assemblée nationale, la députée RN des Pyrénées-Orientales Anaïs Sabatini a réclamé la suppression des subventions à France Nature Environnement, coupable d’avoir obtenu en justice le rétablissement du débit minimum légal dans le fleuve Têt, au détriment de l’irrigation agricole. (…) De son bureau de l’hôtel de ville de Perpignan, Louis Aliot, maire de la plus grande ville RN de France, balaie les procès en aveuglement : « Si on s’y était mis plus tôt, cela n’aurait rien changé. Ce n’est pas nous, Français, qui allons inverser les tendances lourdes prises par d’autres pays. » Le vice-président du RN garde quelques réflexes du Front national, et aime à conseiller la lecture de chercheurs américains relativisant l’ampleur du changement climatique, comme Michael Shellenberger ou Steven Koonin.

Sous les fenêtres du Préfet des Pyrénées-Orientales, des rails contre la réforme des retraites

Ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la réforme, l’âge légal de départ à la retraite sera reporté à 64 ans. (…) Une voie ferrée installée en pleine rue à Perpignan. Les syndicalistes rivalisent d’ingéniosité. Une centaine d’opposants à la réforme des retraites de la CGT, Solidaires, la FSU et CNT ont installé ce vendredi matin devant la préfecture de Perpignan… une voie ferrée. Cette initiative, rapportée parle journal L’Indépendant et baptisée «le quai des luttes», doit se poursuivre toute la journée. Ce ne sont pas moins de 15 mètres de voie ferrée qui trôneront sur le quai Sadi-Carnot dans cette ville des Pyrénées-Orientales.

Energies renouvelables, la formation qui recrute

⊕ Le Monde / Les formations aux énergies renouvelables font le plein de jeunes ingénieurs

En plein essor, le marché des énergies renouvelables attire de nombreux jeunes désireux d’aligner engagement environnemental et activité professionnelle. Mais si les formations longues font carton plein, les cursus plus opérationnels peinent à attirer des candidats. Le car quitte la ville de Perpignan et se lance dans la garrigue. A bord, douze étudiants de l’école d’ingénieurs Sup’EnR regardent défiler les éoliennes. Le véhicule s’arrête devant un bâtiment aux formes ondulantes, habillé d’Inox. Il s’agit de l’usine de traitement des déchets avec valorisation énergétique de Calce, où convergent toutes les poubelles jaunes des Pyrénées-Orientales.

Un nouvel évêque pour les Pyrénées-Orientales

⊕ La Croix / Mgr Thierry Scherrer nommé évêque de Perpignan-Elne

À la tête du diocèse de Laval depuis 2008, Mgr Thierry Scherrer a été nommé évêque de Perpignan-Elne, mardi 11 avril. Un adepte du terrain à la tête de l’Église des Pyrénées-Orientales. Le pape François a nommé, mardi 11 avril, Mgr Thierry Scherrer évêque de Perpignan-Elne. Il était depuis 15 ans évêque de Laval (Mayenne). Il succède ainsi à Mgr Norbert Turini, nommé en septembre 2022 archevêque de Montpellier. La messe d’installation aura lieu le dimanche 18 juin à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Perpignan.

Pyrénées-Orientales, un hameau complet est à vendre

Dans les Pyrénées-Orientales, un étonnant bien immobilier est à vendre. Il s’agit d’un hameau entièrement réhabilité, posté en nid d’aigle. C’est un bien rarissime qui est aujourd’hui sur le marché. Sotheby’s International Realty met en vente pour 3,2 millions d’euros un hameau. Cet ensemble de 5 bâtisses indépendantes se situe à Collioure, un village de 2.400 habitants dans les Pyrénées-Orientales.

