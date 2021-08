Revue de presse du 29 août l Ils ont parlé des Pyrénées-Orientales

♦ Hasta la VISA baby

Perpignan et pour un mois. Il témoigne en photos de l’année écoulée “avec son lot de sujets étonnants, surprenants et émouvants”. Crise sanitaire, tragédies migratoires ou fragilité de la planète: le festival international de photojournalisme Visa pour l’image expose à partir de samedi à Perpignan et jusqu’au 26 septembre le travail de ceux qui, malgré les difficultés du métier, ont toujours la même soif d’être “témoins du monde”.

Arriba la 33a edició de la cita del fotoperiodisme a Perpinyà amb una aposta per la fotografia actual, però també amb la mirada posada al passat en diverses exposicions retrospectives.

The 33rd Visa pour l’image photojournalism festival is taking place this year in Perpignan in the south of France despite notable absences linked to the Covid crisis and world conflicts.

The 33rd international festival of photojournalism, organised by Visa pour l’Image, has more than 25 exhibitions around the French city. Available to view from 28 August to 26 September.

♦ Mais où est donc passé le 7eme samedi des anti-pass

⊕ La Croix / Septième samedi de mobilisation pour les opposants au vaccin ou au passe sanitaire

Des cortèges ont défilé dans environ 200 villes de France contre la politique de vaccination contre le Covid-19 et l’application du passe sanitaire. Les manifestants ont mis en avant le calme dans lequel s’est généralement déroulée cette nouvelle mobilisation. (…) À Perpignan, certains se sont offert une « petite pause » sur des terrasses de café « désespérément vides à cause du passe sanitaire ». « Comme quoi la solution est vite trouvée pour faire vivre nos restaurateurs », remarquait l’un d’eux sur Twitter. À Bourges, les manifestants ont réalisé « une chaîne humaine » autour de la cathédrale, place Étienne Dolet.

♦ Louis Aliot ferme les portes de Perpignan aux réfugiés Afghans

Ils ont tout quitté dans l’urgence et dans le chaos de l’aéroport de Kaboul et se retrouvent en France. Arrivés à Roissy-Charles-de-Gaulle à bord d’un avion militaire en provenance d’Abu Dhabi, 110 Afghans ont fait plusieurs heures de cars jeudi avant une nouvelle étape à Strasbourg. (…) Le maire LR de Nice Christian Estrosi, s’est quant à lui vivement opposé à l’accueil des réfugiés afghans rapatriés vers la France, tout comme le maire RN de Perpignan, Louis Aliot.

♦ La rentrée des universités d’été

⊕ Le Figaro / Les partis politiques font leur rentrée

Plusieurs rassemblements sont organisés pour mobiliser avant 2022. Prendre l’apéro avec des écologistes, parcourir la plage aux côtés des Républicains, accueillir la caravane communiste… Comme chaque rentrée, les partis politiques s’adonnent à leur rendez-vous incontournable: les universités d’été. (…) Les rendez-vous s’enchaînent. Réunis en ce moment à Perpignan (Pyrénées-Orientales), les sympathisants du Nouveau Parti anticapitaliste ont pu acclamer leur candidat officiel, Philippe Poutou. Pour cette fin de semaine, un triple rendez-vous, à l’image du morcellement de la gauche, est aussi à l’agenda.

♦ Le dauphin, ce nouvel allié des gendarmes

Au large du Barcarès, une brigade de gendarmerie nautique a filmé une adorable escorte. La reconnaissance du ventre ? Vendredi, les gendarmes de la brigade nautique de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, ont eu la belle surprise d’être accompagnés dans leur virée en mer au large du Barcarès : une famille de dauphins est restée « un temps » dans leur sillage, laissant aux militaires le loisir de la filmer. Ils partagent cet instant mignon sur leur page Facebook.

♦ Les barques catalanes à l’honneur du JT de TF1

C’est la saison des trobades, ces rassemblements de barques catalanes très colorées. Cette fête célèbre le passé pas si lointain des contrebandiers du village du Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales).

