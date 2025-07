Santé : Dans le Vallespir, cet Hôpital de Proximité fait peau neuve

Ce mercredi 16 juillet 2025, se tenait la présentation du nouveau centre « Le Vallespir », au Boulou. L’établissement labellisé Hôpital de Proximité, va entreprendre de nombreux travaux afin de répondre aux besoins sanitaires du territoire.

Parmi les changements annoncés, la création d’un hôpital de jour dans un bâtiment réhabilité et la construction d’un nouveau site de plus de 6 000 m2. À terme, le nouveau centre du Vallespir devrait compter plusieurs unités de médecine polyvalente, des soins médicaux, de réadaptation, des soins palliatifs et un plateau neuro-cognitif. L’hôpital devrait également s’équiper d’un centre de dialyse et d’un laboratoire de biologie médicale.

L’Ugecam* Occitanie, gestionnaire de la structure, finance le projet à hauteur de 24 millions d’euros. L’Agence régionale de Santé et la ville du Boulou sont partenaires du projet.

Un nouvel hôpital de proximité sur le territoire du Vallespir

La reconstruction de l’établissement est dans les cartons depuis de nombreuses années. Ce nouvel hôpital aura pour objectif de répondre aux besoins de santé de la population, d’accompagner l’évolution des pratiques médicales, tout en respectant les engagements environnementaux.

Le projet comprend plusieurs phases. Dans un premier temps, il y a la réhabilitation d’un bâtiment de 250 m2 en hôpital de jour, afin d’améliorer la prise en charge des patients en ambulatoire. Dès 2026, la construction d’un nouveau bâtiment de 6 000 m2 débutera, regroupant des unités d’hospitalisation complètes et des plateaux techniques modernes.

Enfin, le bâtiment actuel, de plus de 3 500 m2, sera transformé en centre de consultation et d’activité administrative. En parallèle, l’implantation d’un centre de diagnostic et d’un laboratoire de biologie médicale renforcera durablement l’offre de soins de proximité sur le site.

« Il y a de la demande et les besoins sont présents »

Chaque année, près de 300 consultations de spécialistes et 20 000 consultations de généralistes sont réalisées au Centre Le Vallespir. « Il y a de la demande et les besoins sont présents », confirme l’Ugecam.

Le nouvel établissement comptera 128 lits et places, 15 places d’hôpital de jour, 108 lits d’hospitalisation, 12 lits de médecine polyvalente. Du côté des soins médicaux de réadaptation : 30 lits polyvalents, 30 lits de gériatrie, 24 lits de digestif, et surtout, 12 lits de soins palliatifs complèteront l’offre.

En complément des lits identifiés déjà disponibles sur le territoire, deux unités de soins palliatifs devraient bientôt voir le jour, annonce Franck Nivaud, le directeur de l’Agence régionale de santé dans les Pyrénées-Orientales. L’une portée par le Centre Hospitalier de Perpignan, la deuxième par la Clinique Saint-Pierre. Pour rappel, en 2025, le département ne dispose d’aucune unité de soins palliatifs.

Un projet hospitalier à la croisée des enjeux sociaux, sanitaires et éthiques

Chaque année, 5 000 personnes emménagent dans les Pyrénées-Orientales. « Le maillage territorial a une importance absolument capitale. Ces nouveaux habitants ne s’installent pas tous à Perpignan. Bien au contraire, ils sont répartis sur l’ensemble du département », assure Franck Nivaud. « Nous avons donc une précarité, une pauvreté, un isolement diffus sur l’ensemble du territoire. »

À l’heure où notre pays s’interroge sur l’organisation de son système de soins, « Le Vallespir apporte la preuve qu’il est possible de conjuguer exigence éthique, expertise médicale et proximité humaine pour répondre avec responsabilité et ambition à l’urgence sanitaire mais aussi sociale », conclut le sénateur Jean Sol. En attendant, la mise en service du nouvel établissement est prévue à l’horizon 2028.

* Union pour la gestion et l’établissement des caisses d’assurance maladie.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.