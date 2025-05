Qui sont les passeurs de savoirs du Musée de Préhistoire de Tautavel ? Découvrez le métier de médiateur scientifique

Depuis l’ouverture du Musée de Préhistoire de Tautavel en 1992, la médiation scientifique fait partie des offres proposées aux publics scolaires, familiaux ou en individuel. Cette forme d’activité regroupe diverses pratiques visant à mettre en relation le public, avec des savoirs scientifiques et techniques liés à la spécificité de l’établissement, la préhistoire. Présentation d’un métier unique avec Cyrille Calvet, Responsable Médiation Scientifique.

Cet article a été rédigé par Cyrille Calvet avec la collaboration de Made in Perpignan. Il fait partie d’une série réalisée en partenariat avec le Musée de Préhistoire de Tautavel.

Une exploration de la préhistoire pour mieux penser l’évolution

Une visite guidée au musée de Préhistoire de Tautavel, c’est un voyage dans le temps. Nous replaçons l’homme dans le contexte général de l’évolution de l’univers et de la Terre. Nous parlons de l’évolution de la vie et de la morphologie de l’être humain. Pourquoi l’homme devient un marcheur ? Pourquoi il va quitter l’Afrique pour s’installer en Asie, en Europe ? Comment les changements climatiques vont impacter son mode de vie ?

Notre spécialité, à Tautavel, ce sont les premiers hommes qui arrivent sur le continent européen, et nous racontons ce que nous savons sur leurs habitudes, leurs capacités cognitives, leurs outils… Nous parlons évidemment de ce que nous savons, mais aussi de ce que nous ne savons pas.

Le Musée de Préhistoire de Tautavel, un statut particulier

Nous sommes un Centre Européen de Recherches Préhistorique de Tautavel (CERPT)/Musée de Préhistoire, ce qui a la particularité de permettre des échanges permanents et immédiats avec l’actualité de la recherche scientifique et l’équipe de médiateurs du musée.

En effet, notre mode de fonctionnement fait que les chercheurs du CERPT participent ponctuellement aux activités de médiation culturelles de l’établissement par l’intermédiaire de conférences, visites, ateliers destinés aussi bien aux groupes scolaires que grand public, et aux grandes manifestations comme les fêtes de la préhistoire ou des journées spécifiques.

Parler silex et évolution aux enfants comme aux adultes

Le médiateur scientifique spécialisé en Préhistoire joue un rôle crucial dans la diffusion des connaissances historiques et scientifiques auprès du grand public. Ce professionnel est un véritable pont entre les chercheurs et la société, rendant accessible et compréhensible cette période fascinante de notre histoire.

Notre mission, c’est d’interpréter et de vulgariser les découvertes archéologiques et les connaissances scientifiques relatives à cette période. Je travaille en médiation scientifique depuis mes 16 ans. Aujourd’hui, c’est une seconde nature. Certaines de mes visites durent quatre heures, parfois avec des enfants de quatre ans, qui restent scotchés. Et leurs parents aussi !

Faire vivre la science en actes : visites, ateliers, conférences

Les ateliers marchent très bien auprès du public. Produire du feu comme à la préhistoire peut nous paraître banal, à nous, scientifiques, mais quand la flamme jaillit, les enfants comme les adultes sont ébahis. Nous proposons aussi un atelier de taille d’outils préhistorique, parce que dans l’inconscient collectif, la préhistoire, ce sont forcément les outils en pierre.

Les conférences et les présentations nous permettent d’expliquer les dernières découvertes et théories sur la préhistoire à travers des conférences adaptées à divers publics. Prenons par exemple le changement climatique. En parlant de « paléo-environnement », nous pouvons très bien montrer au public que le climat n’est pas figé, qu’il est cyclique. Nous avons les preuves qui nous permettent de présenter les choses de manière rigoureuse : nous savons que le climat change, nous connaissons ses mécanismes, et donc nous savons détecter un changement qui sort du cycle ordinaire.

Enfin, nous pouvons nous retrouver à rédiger des articles et des publications dans des revues scientifiques et grand public. Nous ne faisons pas que digérer les informations que nous donnent les scientifiques. Les médiateurs peuvent être intégrés dans des programmes de recherche.

Ce métier offre l’opportunité de travailler dans un domaine passionnant et en constante évolution. Le médiateur scientifique spécialisé en préhistoire peut nourrir sa curiosité intellectuelle tout en développant des compétences en communication et en pédagogie. C’est un rôle enrichissant qui permet de contribuer à la préservation et à la valorisation de notre patrimoine collectif.

Astronomie et préhistoire : le dialogue du ciel et de la terre

Je suis formé en astronomie, et en élargissant le champ des connaissances proposées, je crée des liens avec la préhistoire, qui permettent aux visiteurs d’explorer des questions sur l’univers, les étoiles, et la place de l’humanité dans le cosmos. On peut trouver un peu particulier de parler d’astronomie sur un site préhistorique, mais on ne peut pas s’intéresser à l’homme sans s’intéresser à ce qu’il y a eu avant l’homme, c’est-à-dire l’univers. Alors, depuis 18 ans, je m’occupe du festival d’astronomie de Tautavel.

Des ateliers tels que « Les Étoiles et les Hommes Préhistoriques », peuvent être développés pour offrir une expérience d’apprentissage immersive. Et, d’un point de vue plus pratique, en associant ainsi deux disciplines scientifiques, le musée peut collaborer avec des institutions éducatives et scientifiques pour créer des événements spéciaux, comme des soirées d’observation astronomique couplées à des visites thématiques.

Rendez-vous au 18e Festival d’astronomie de Tautavel du jeudi 24 au dimanche 27 juillet 2025 !