Théo Clerc libéré des geôles azerbaïdjanaises : Sa famille réagit depuis les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 26 mai 2025 à 17:49

Ce lundi 26 mai 2025, Théo Clerc, artiste graffeur détenu en Azerbaïdjan est libéré. Le ressortissant français est gracié par le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Pour le jeune homme et sa famille, c’est le soulagement. Pour mémoire, le 31 mars 2024, Théo Clerc était arrêté par la police azerbaïdjanaise.

Depuis les Pyrénées-Orientales, en ce mois de mai 2025, la famille de Théo lançait un dernier appel. Photo d’illustration © Jonathan Ferreira / Unsplash.

Théo Clerc libéré des geôles azerbaïdjanaises

« On a appris une très bonne nouvelle, Théo a été libéré ! », se réjouit Martine Clerc, la mère du jeune homme. Le graffeur de 39 ans a bénéficié de la grâce présidentielle, la famille vient d’être alertée par l’ambassade. Si Martine ne sait pas encore quand son fils pourra rejoindre la France, « Théo quittera d’ici peu la prison dans laquelle il était détenu. L‘ambassade doit envoyer quelqu’un pour le prendre en charge », confirme-t-elle.

En mars dernier, les proches de Théo demandaient la grâce présidentielle au président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev. Une dernière tentative pour essayer de faire libérer cet artiste urbain, condamné pour avoir réalisé un graffiti sur un wagon de métro, à Bakou. Le 10 septembre 2024, le tribunal condamnait Théo à trois ans de prison ferme pour « dégradation de biens publics ». Alors que ses deux amis écopaient d’une amende de 3 500 euros chacun, et étaient autorisés à quitter le pays, Théo restait incarcéré.

Le Français a-t-il été victime d’un traitement arbitraire et ouvertement discriminatoire ? En effet, l’Azerbaïdjan a fait de la France sa bête noire, en raison du soutien apporté à l’Arménie, dans la guerre au Haut-Karabakh. «Il y a effectivement un contexte délicat entre l’Azerbaïdjan et la France. En cas de tensions diplomatiques, les ressortissants français peuvent parfois être utilisés pour faire pression», assure la sénatrice des Pyrénées-Orientales, qui a été sollicitée par la famille.

Il y a quelques mois, Lauriane Josende écrivait au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot : « Suite à mon intervention, le ministère a diligenté une nouvelle visite consulaire. Lorsqu’on est ressortissant français, incarcéré à l’étranger, on a le droit d’avoir des visites consulaires, autrement dit le pays d’origine a le droit de vérifier les conditions dans lesquelles le ressortissant est incarcéré. J’espère que ce dossier avancera dans le bon sens et que, si effectivement l’abus de pouvoir est démontré, Théo Clerc sera libéré au plus vite. »

Le ressortissant français gracié

Aujourd’hui, comme 220 condamnés, dont 15 ressortissants étrangers, Théo a pu quitter les geôles azerbaïdjanaises. Il y a une semaine, le président français, Emmanuel Macron, rencontrait Ilham Aliyev, lors d’un sommet de la communauté politique européenne, en Albanie. « Est-ce qu’ils ont pu échanger au sujet des prisonniers français ? », s’interroge Martine, qui n’a pour l’heure pas plus d’informations.

Pour rappel, trois ressortissants français étaient détenus en Azerbaïdjan, dont l’homme d’affaires Martin Ryan. Arrêté en 2023 pour espionnage, il ne figure pas dans la liste des personnes graciées.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.