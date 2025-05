Article mis à jour le 28 mai 2025 à 17:36

La marque d’ameublement Magdeleine a voulu surprendre son public. Sa créatrice Tiffanie Baso, originaire de Reynes dans le Vallespir, a su se forger une réputation avec sa collection de mobilier en bois aux formes épurées, arrondies, élégantes et naturelles lancée en 2019. C’est pourtant une pièce plus artistique que pratique qui a été mise en avant lors du Salon Révélations du Grand Palais, à Paris, du 21 au 25 mai 2025. Photos de Une et intérieur © Nacer Hamadi

Une Reynésienne au Grand Palais de Paris

Lorsque Tiffanie Baso a choisi la pièce qu’elle présenterait au Salon Révélations, elle a pris un risque. Celle qui avait toujours fait du mobilier fonctionnel a décidé de montrer… de l’art, « à seul but de contemplation ». Exit les formes souples des assises habituelles, Tiffanie Baso a franchi un cap en s’essayant à de nouvelles matières – rotin et cuir – et à un nouveau mode d’expression. Elle a même accompagné sa pièce d’un poème. « C’était une manière de sortir de ma zone de confort, de ce que je maîtrisais. J’y ai mis un peu de mes expériences, de mon vécu, de mes tripes. C’est ce que j’ai envie d’intégrer dans ma prochaine collection ».

Pour participer à cette biennale des métiers d’art et de création contemporaine, organisée par Ateliers d’Art de France, chaque artiste peut postuler pour rejoindre le stand des métiers d’art de sa région. Les sélectionnés sont ensuite disposés selon une scénographie rappelant une galerie d’art. Cette année, 550 créateurs sont venus de 35 pays.

Pour Tiffanie Baso, le pari a été gagnant. La pièce, abstraite, plus viscérale et vivante que ses créations précédentes, a plu. La créatrice est revenue à Perpignan avec le sourire.

Aux origines de Magdeleine

Quand elle était encore étudiante, le bois n’a pas été d’emblée un coup de cœur. « J’étais vraiment nulle », rit Tiffanie Baso en se remémorant ses premiers contacts avec ce qui deviendra, par la suite, son matériau de prédilection. « L’odeur, le travail de la matière m’a beaucoup plu. Quand j’étais petite, j’allais beaucoup me balader en forêt. La technique du cintrage me permet de créer comme un effet miroir avec les arbres, qui sont toujours en mouvement. Ce travail, c’est un peu ma manière de leur redonner vie ».

Magdeleine, c’est son arrière-grand-mère paternelle. Et son troisième prénom. Cet ancrage affectif trouve aussi un écho dans la résistance des meubles de nos ancêtres, conçus pour durer. « C’est un beau clin d’œil au fait que je veuille faire un mobilier intemporel », sourit Tiffanie Baso.

La créatrice planche sur sa prochaine collection, qui « doit impérativement être sortie en octobre », pour une exposition à Paris. Elle cherche à travailler avec des artistans d’Occitanie autour de nouveaux matériaux, comme le cuir. A peine rentrée, déjà à l’atelier.

