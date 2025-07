Tourisme en Occitanie : Quelles perspectives en ce début de saison estivale ?

Ce lundi 7 juillet 2025, le comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie s’est réuni lors d’une conférence de presse. L’objectif ? Dresser le bilan de l’activité touristique et les perspectives estivales. D’après Vincent Garel, président du comité, la fréquentation touristique s’annonce prometteuse sur l’ensemble de la région, notamment en termes de nuitées.

Face au changement climatique, le secteur du tourisme tente de s’adapter

« Nous avons eu de grandes inquiétudes concernant la destination des Pyrénées », annonce Vincent Garel. En effet, les années précédentes affichaient de mauvais résultats, comme en 2022, à cause du manque de neige. En 2025, il semblerait que le bilan soit positif. Grâce notamment aux investissements réalisés par les stations de ski pour promouvoir le tourisme quatre saisons, la montagne gagne chaque année de plus en plus de visiteurs. À noter que le nombre de nuitées a progressé de 29% dans les Pyrénées. Une hausse portée par la clientèle étrangère.

Selon Vincent Garel et Florence Brutus, vice-présidente du Conseil Régional en charge du tourisme, la saison estivale devra composer avec le facteur météo et les épisodes caniculaires en cours ou à venir, notamment pour l’hôtellerie de plein air, plus sujette que d’autres types d’hébergements aux aléas climatiques. « En Occitanie, les trois quarts de l’offre touristique seront exposés à de fortes chaleurs plus fréquentes en 2050, en particulier dans les territoires les plus touristiques de la région », indique-t-il.

Recrutement saisonnier : un casse-tête estival pour les employeurs

Autre point noir, l’offre d’hébergement pour les saisonniers. « La grande problématique, c’est l’hébergement et le transport », confirmait Brice Sannac, président de l’UMIH dans les Pyrénées-Orientales, en mai dernier. « Nous travaillons pour essayer de proposer des solutions aux saisonniers, afin de mieux les recevoir. »

Pour rappel, le 3 juillet dernier, quatre conventions pour le logement des travailleurs saisonniers ont été signées entre l’État, Perpignan Méditerranée Métropole et les communes du Barcarès, Canet-en-Roussillon, Perpignan et Sainte-Marie-la-Mer. Ce qui porte à 10 le nombre de conventions en vigueur dans le département.

Cette dernière vise notamment à créer de nouveaux logements à destination des travailleurs saisonniers, via la réhabilitation de logements vacants ou la création d’hébergements temporaires. Selon la préfecture, « chaque année, plus de 21 000 emplois saisonniers sont proposés dans les Pyrénées-Orientales, dans les secteurs du tourisme et de l’agriculture. »

La difficulté reste de construire de grandes maisons saisonnières à Collioure, Banyuls-sur-Mer, Argelès-sur-Mer ou Canet. « Et si nous voulons construire des hébergements un peu plus loin de ces points névralgiques, il nous faut des transports », soulignait Brice Sannac. Une contrainte supplémentaire dans ce département où de nombreuses personnes ne possèdent pas le permis ou un véhicule.

Dans le département de l’Aude, certaines communes mettraient à disposition des mobil-homes « très peu chers » pour loger décemment les saisonniers, annonce Florence Brutus. Cette solution est-elle envisageable dans les Pyrénées-Orientales ? De son côté, le comité régional du tourisme et des loisirs soutient la réhabilitation de logements mis à disposition des communes, pour loger à bas prix les saisonniers.

Florence Brutus évoque une réorganisation des rotations des transports en commun, plus adaptée aux horaires de travail des saisonniers. « Il n’y a pas toujours de bus à 6 heures du matin pour aller prendre son poste en camping », souligne-t-elle.

Un système de cartes pourrait également être mis en place pour les saisonniers, leur permettant d’avoir des réductions et des gratuités sur les services du territoire. Pour Florence Brutus, cette action participerait à fidéliser les travailleurs d’une année à l’autre.

Quel bilan de l’activité touristique en Occitanie ?

Selon les données régionales au 26 juin 2025, les tendances de réservation du locatif en plateforme sont en progression. Les professionnels notent une augmentation des nuitées réservées pour la période de juillet à septembre (de +13 %) par rapport à 2024. « Les destinations les plus prisées demeurent le littoral et la campagne. Elles se partagent équitablement près des deux tiers des nuits réservées à date », précise le bilan du comité régional du tourisme et des loisirs d’Occitanie.

Du côté du littoral, « les réservations dans les hébergements marchands des stations sont également encourageantes. » D’après le comité régional, le mois de juin a été favorisé par la présence du week-end de la Pentecôte et par les congés de printemps en Allemagne, plus tardifs cette année. À la fin juin, « les performances sont en hausse avec un taux d’occupation moyen de 46,2% par rapport à 2024, tout particulièrement dans le secteur de l’hôtellerie de plein air qui atteint un taux d’occupation de 60%. »

Au niveau de la clientèle étrangère, Vincent Garel souligne que les Espagnols seraient de plus en plus nombreux à partir en vacances sur le littoral de la région Occitanie. À noter que les nuitées réservées par la clientèle européenne (Allemands, Britanniques, Néerlandais et Belges) représentent 27% de l’offre.

Enfin, « les prévisions de taux d’occupation sont légèrement en avance pour les mois de juillet (57,9%) et août (67,9%), avec une progression particulièrement visible sur la fin du mois d’août. Le pic de saison est prévu sur la semaine du 9 août qui voit déjà près de trois quarts des hébergements disponibles occupés à date. »

