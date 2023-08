Féroce et Diablesse, les requins taureau de l’aquarium de Canet-en-Roussillon

Article mis à jour le 11 août 2023 à 15:14

Après l’i nstallation de quatre requins gris en juillet , ce 11 août, deux requins taureau ont pris place dans le bassin 800.000 litres. Ce sont désormais dix requins de trois espèces différentes qui peuplent l’aquarium favori des visiteurs d’Oniria.

Baptisés Féroce et Diablesse, ces deux requins taureau mesurent respectivement 2,10 mètres pour le mâle et 1,60 pour la femelle. À l’âge adulte, c’est cette dernière qui sera la plus imposante. Selon le vétérinaire et chercheur en biologie présent pour l’occasion, Eric Clua, le requin taureau a une espérance de vie de 25 à 40 ans et peut mesurer jusqu’à 3,5 mètres pour les femelles.

Le requin taureau au sourire inquiétant est sans danger pour l’Homme

Derrière l’épaisse vitre du bassin de Canet-en-Roussillon, les visiteurs semblent comme hypnotisés par le ballet des requins qui défilent devant leurs yeux. Certains semblent impressionnés par la dentition de Féroce, le mâle récemment accueilli à Oniria. Eric Clua tient à rassurer l’assistance, le requin taureau ne se nourrit que de poissons. Alors que ses 450 dents réparties sur six rangées lui confèrent une allure menaçante, le requin taureau se nourrit de poissons qu’il doit attraper en mouvement et de crustacés dont il doit pouvoir percer la carapace. Les dents du requin taureau ne lui servent pas à découper ses proies contrairement aux requins qui se nourrissent de mammifères tels que les requins-tigres ou le grand requin blanc.

Du large de la Floride à Canet-en-Roussillon

Féroce et Diablesse ont été prélevés dans la nature ; mais selon le spécialiste, il s’agit d’une nécessité pour pouvoir étudier et préserver l’espèce. Eric Clua précise que le requin taureau est, parmi les 500 espèces de requins, celle dont le taux de reproduction est le plus faible. En effet, contrairement au requin bleu qui peut mettre bas des centaines d’œufs chaque année, la femelle du requin taureau ne fait naître, au mieux, qu’un ou deux requineaux par an.

«Les aquariums jouent un rôle clé dans la survie de certaines espèces en danger. Plus une espèce est en danger, et plus nous avons besoin d’interagir avec le milieu naturel afin de conserver ce patrimoine naturel sous protection.»

Patrick Massanet, directeur scientifique de l’aquarium Oniria précise que les deux requins ont été capturés au mois de juin dernier au large de la Floride. Une pêche très encadrée et réalisée par des spécialistes tient à rassurer Eric Clua. «Ils ont d’abord été acclimatés dans des grands bassins en Floride et quand ils ont été jugés aptes à faire le voyage, ils ont embarqué.» Stéphane Loda, maire de Canet-en-Roussillon détaille le voyage des requins : en avion depuis Miami à Paris avant d’être pris en main et accompagnés par une équipe de spécialistes. Ils ont notamment veillé notamment au renouvellement de l’eau de leur bassin de transport. Et les deux requins taureau sont arrivés à Canet ce 11 août à deux heures du matin.

Fermer une plage à cause d’un requin bleu est «une ineptie»

Eric Clua a poussé un coup de gueule face suite à la succession de fermetures des plages pour cause de présence d’un requin bleu. «Fermer une plage à cause d’un requin bleu, c’est comme fermer une rue passante parce qu’on a croisé un chien !». Le spécialiste mondialement reconnu travaille sur l’hypothèse que les requins ne seraient pas dangereux de par la nature de leur espèce, mais plutôt en fonction de leur personnalité.

«Nous travaillons sur les interactions entre les requins et l’homme. Notre hypothèse est qu’il y a des personnalités chez les requins, tout comme chez les Hommes. Et je pense que ces orques qui s’en prennent aux voiliers ou ces requins qui mordent l’Homme ont des problèmes comportementaux individuels. Il existe bien des serial killers chez l’Homme, cela n’en fait pas pour autant une espèce dangereuse. Et bien, c’est la même chose chez le requin. Ce n’est pas parce qu’un requin mord qu’il y a un problème avec tous les requins.»

Au-delà du conseil pour le bien-être des requins de l’aquarium d’Oniria, Eric Clua, également directeur de recherche auprès du Criobe, travaille sur la cartographie génétique des requins pour tenter de calculer la population totale de requins à travers le monde. «En clair, quand vous rentrez dans un ordinateur plusieurs profils génétiques de requins, le logiciel va calculer combien de mâles et de femelles il est nécessaire pour avoir cette diversité génétique.». Un élément particulièrement important pour mettre en place des programmes de préservation des espèces.

*Le CRIOBE est une unité d’appui à la recherche de l’Université Perpignan Via Domitia et du CNRS, implantée à Perpignan, et en Polynésie française.