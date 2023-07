Oniria : comment l’aquarium de Canet s’est préparé à accueillir 4 requins ?

Inauguré en 2021, le nouvel aquarium de Canet-en-Roussillon compte pas moins de 600 espèces. Mais le requin, peut-être avec le poisson-clown, est l’un des spécimens les plus apprécié des petits et grands. À Oniria, les requins, désormais au nombre de huit, évoluent dans un bassin d’une capacité de 800.000 litres.

Ce 3 juillet, Patrick Massanet, directeur scientifique de l’aquarium Oniria, accueillait quatre jeunes requins de deux ans nés à l’Oceanografic de Valence (Espagne).

Un accueil tout en douceur pour les quatre jeunes requins d’Oniria

D’aucuns se questionneront, comment un animal territorial et carnivore s’adapte-t-il à de nouveaux individus qu’il pourrait aisément confondre avec son quatre-heures ? Patrick Massanet tient à rassurer. «Tout s’est bien passé et les jeunes ont été très bien accueillis.» Afin que prévenir toute agressivité des quatre requins déjà présents, et bien plus imposants que les jeunes arrivants puisque âgés de quatre à six ans, Patrick Massanet et ses équipes ont réduit au préalable la température de l’eau puis surveillé de près les comportements des animaux.

«La première introduction peut s’avérer dangereuse, les petits peuvent être perçus comme des intrus ou des concurrents et générer de l’agressivité. Il faut savoir que les requins réagissent à des stimuli électriques et sentent quand un animal a peur. Il fallait donc que les petits soient en bonne condition malgré un transport de sept heures dans une cuve de 10.000 litres. J’ai donc baissé la température de l’eau de 0,5 degré ce qui a eu pour effet de réduire l’activité métabolique, mais aussi le stress. Et cela a été super efficace, il n’y a eu aucun signe d’agressivité. Nous avons laissé une petite loupiote allumée pour qu’ils se voient, et tout se passe bien. Tout le monde semble être bien acclimaté.»

À quand un heureux événement pour les requins de l’aquarium de Canet ?

Si le communiqué de presse diffusé aux rédactions insiste sur le programme de reproduction des espèces à Oniria, les quatre jeunes Carcharhinus plumbeus ou requins gris sont loin d’avoir atteint la maturité sexuelle. Tout comme les individus déjà présents à Canet. Les deux femelles et deux mâles prénommés respectivement, Nala, Médusa, Trompette et Flèche n’ont que deux ans. Or le requin – qui peut vivre plus de 45 ans – n’atteint l’âge de se reproduire que vers 15 ou 16 ans. Autant dire qu’il faudra patienter avant que Nala ou Médusa donnent naissance à quelques bébés requins après une gestation de 8 à 12 mois.

Si les requins ne sont pas encore prêts à se reproduire, il n’en est pas de même pour d’autres espèces des lieux. Et en quelques mois, Oniria a eu le plaisir d’accueillir, entre autres, des bébés de raies brunettes, de raies pastenagues, d’écrevisses tropicales, d’escargots Achatina, en parallèle du programme mené avec les gorgones, les coraux ou encore les méduses Aurelia Aurita, mis en place depuis l’ouverture de l’aquarium en juillet 2021.