Costa catalana : Llançament de boies de deriva per analitzar la temperatura i els corrents del mar

El Consell Superior d’investigacions Científiques (CSIC) i el Departament d’Agricultura, a través de l’Institut Català per a la Recerca de la Governança del Mar (ICATMAR), ha dut a terme el primer llançament de diverses boies de deriva per analitzar i mesurar la temperatura de la mar i els corrents del Mediterrani. Les primeres boies s’han col·locat a Roses, però la previsió és estendre la iniciativa a la resta del litoral durant els propers dos anys. Fotos © Maria Garcia / ACN.

El subdirector general de política marítima, Joan Ylla, ha destacat que l’objectiu és crear una xarxa integrada de monitoratge ambiental i físic al medi marí. Les dades obtingudes s’integraran al sistema global d’observació oceànica.

Una boia de deriva és un dispositiu flotant que es desplaça amb els corrents marins

Està equipat amb un GPS i amb sensors per mesurar la temperatura, la salinitat i altres paràmetres. En funció del model, registra els indicadors a una fondària diferent per tal d’obtenir informació de la columna d’aigua.

Aquest dimarts s’ha dut a terme el primer llançament de boies a la deriva per diferents punts del golf de Roses. L’investigador del CSIC, Jordi Isern, explica que s’han desplegat quatre flotadors per mesurar corrents superficials de fins a un o dos metres de fondària. A banda, s’han llençat quatre boies que mesuren corrents subsuperficials i també la temperatura de l’aigua. Després, un aparell -anomenat ‘Argo’- és l’encarregat d’elaborar perfils verticals de manera autònoma de la temperatura, salinitat i pressió, fins als 2.000 metres de profunditat.

Isern ha exposat que han utilitzat aparells que mesuren a diferents fondàries, « perquè no hi ha el mateix corrent a un metre que a quinze metres sota l’aigua ». Les boies transmeten les dades via satèl·lit i poden tenir una vida de fins a tres o quatre anys. « Però n’hi ha que acaben embarrancant o que les perdem », ha assenyalat.

El subdirector general de Política Marítima, Joan Ylla, ha destacat que tota la informació que recullin s’utilitzarà per « millorar la predicció dels estocs pesquers, per temes de seguretat marítima per si hi ha un vessament de contaminants, o fins i tot per preveure el canvi climàtic i els efectes que han de venir ». A més, també serviran « per verificar i millorar els models de predicció d’oceanografia operacional ».

La costa catalana, mesurada amb boies i radars

Impulsat pel Consell Superior d’investigacions Científiques (CSIC) i el Departament d’Agricultura i Acció Climàtica -a través de l’Institut Català per a la Recerca de la Governança del Mar (ICATMAR)- el desplegament d’aquestes boies forma part del primer Pla estratègic pluriennal de l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030, que preveu la creació d’una xarxa integrada de monitoratge ambiental i físic al medi marí.

En la primera fase es van desplegar una xarxa de radars d’alta freqüència que mesuren els corrents superficials a la costa catalana, i la segona fase és el llançament de diferents tipus de boies.

Aquest és el primer experiment per validar els nous sistemes operacionals d’ICATMAR i se centrarà a analitzar els corrents al nord del litoral català, al llarg de la plataforma continental, en condicions d’estiu. La previsió és llençar un centenar de boies al llarg de la costa catalana durant els pròxims dos anys.

Les dades obtingudes en aquesta campanya s’integraran al sistema global d’observació oceànica.

