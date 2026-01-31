La Bressola celebra 50 anys amb un disc de cançons nord-catalanes reinterpretades per artistes dels Països Catalans. L’àlbum es presentarà en format concert el 25 de setembre de 2026 al Teatre Municipal de Girona. La iniciativa forma part de les activitats que ha impulsat l’entitat per commemorar el mig segle d’educació en català a la Catalunya del Nord.
Així, al llarg del 2026, s’ha programat un cicle de xerrades, una trobada d’antics alumnes o l’exposició itinerant sobre la història de l’associació i la immersió lingüística. A més, el 16 de setembre se celebrarà l’aniversari amb un acte a Perpinyà. La resta de la programació per celebrar l’Any Bressola es revelarà el 5 de febrer a la Casa de la Catalanitat de Perpinyà.
Més de 1.000 alumnes estudien
La Bressola és una associació cultural creada l’any 1976 que promou una xarxa d’escoles associatives laiques amb immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord, amb l’objectiu de recuperar i enfortir la llengua i la cultura catalanes. Actualment, més de 1.000 alumnes estudien en les set escoles d’educació infantil i primària, i en dos centres de secundària, on el català és la llengua vehicular.
El president de l’entitat, Guillem Nivet, ha destacat que, després de 50 anys, continuen « lluitant per mantenir el somni d’uns centres educatius que vetllen pel desenvolupament de la llengua i la cultura catalanes, i fan del català una llengua de vida ».
Per commemorar el mig segle d’activitat, l’entitat ha organitzat l’Any Bressola, la programació del qual es presentarà el 5 de febrer a la Casa de la Catalanitat de Perpinyà. No obstant això, l’associació ha avançat alguns dels actes de celebració, com un disc de cançons nord-catalanes que reinterpretaran artistes dels Països Catalans.
L’àlbum es presentarà en format concert al Teatre Municipal de Girona, el 25 de setembre
El treball compta amb la col·laboració de la revista Enderrock i el segell discogràfic Discmedi. El vicepresident de La Bressola, Aleix Andreu, ha ressaltat que la música és « un pilar pedagògic fonamental per promoure la llengua catalana mitjançant la immersió lingüística ». Els artistes que hi participaran els revelaran pròximament.
El plat fort de l’Any Bressola tindrà lloc el 16 de setembre amb l’acte d’aniversari dels cinquanta anys a Perpinyà. A més, hi ha diverses activitats previstes com la trobada d’antics alumnes, un cicle de xerrades o l’exposició itinerant ’50 anys de La Bressola. 50 anys sembrant futur’ sobre la història de l’entitat i la immersió lingüística.
La programació completa de la commemoració es revelarà el 5 de febrer, en un acte presentat per la periodista de Ràdio Arrels i mare de dues alumnes de La Bressola, Paola Escudero. A més, els alumnes de La Bressola de Sant Galdric oferiran una mostra de glosa.
Heu vist? Aquest article és d’accés lliure i cap publicitat n’ha interromput la lectura. És voluntari!
Made In Perpignan és un mitjà local propietat dels seus periodistes. Cada dia investiguem, verifiquem i expliquem les realitats socials, econòmiques i mediambientals dels Pirineus Orientals.
Aquesta informació local té un cost. I perquè continuï sent accessible a tothom, sense barreres ni influències, necessitem el vostre suport. Fer un donatiu és permetre que una premsa lliure continuï existint, aquí, al nostre territori.
- La Bressola celebra 50 anys amb un disc de cançons nord-catalanes - 31 janvier 2026
- Font-Romeu i Els Angles creixen fins al 40% en volum d’esquiadors procedents de Catalunya - 24 janvier 2026
- La Viquipèdia fa 25 anys amb la versió en català entre les vint primeres en nombre d’articles - 17 janvier 2026