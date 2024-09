Carole Delga soutient l’hypothèse « Bernard Cazeneuve pour Matignon »

Près de deux mois après le second tour des législatives anticipées, la France est toujours orpheline d’un gouvernement d’action. Alors que le Président de la République poursuit son casting pour trouver le meilleur candidat pour Matignon, la présidente de Région Carole Delga apporte son soutien à l’éphémère dernier chef de gouvernement de François Hollande. Image, archives MIP.

Pour la socialiste, il faut « savoir se dépasser au niveau des partis, être à la hauteur des enjeux. Il est nécessaire de donner espoir et confiance aux Français, pour stopper la dynamique très forte de l’extrême droite. Car même si elle n’a pas été gagnante, le message montre que les Français se sentent désabusés. Ils n’y croient plus, et beaucoup pensent que leur avenir sera encore plus compliqué qu’aujourd’hui. » Selon Carole Delga, il faut que le Président nomme un Premier ministre qui sera en rupture avec les politiques macronistes et qui soit de tendance de gauche, insiste la Présidente de Région.

Bernard Cazeneuve, a-t-il le bon profil pour rompre avec les politiques macronistes ?

Pour Carole Delga, la réponse est clairement « oui ». Pour celle qui fut également secrétaire d’État sous la présidence Hollande, Bernard Cazeneuve coche toutes les cases. « C’est un homme de gauche, il a les valeurs socialistes chevillées au corps et je pense qu’il aurait été, en effet, un bon Premier ministre. » Avant de revenir sur le parcours de Bernard Cazeneuve, reçu le matin même par le chef de l’État. « Il a été ministre de l’Intérieur, Premier ministre, mais aussi un élu local de grande qualité. Je pense qu’il peut être le Premier ministre vraiment adéquat. Et mettre en place un programme inspiré de la justice sociale. C’est un homme de gauche et il a mon plein soutien. »

Carole Delga pourrait-elle rejoindre une équipe ministérielle menée par Bernard Cazeneuve ?

La question a été posée à plusieurs reprises. « Si Bernard Cazeneuve vous appelait, répondriez-vous favorablement à son invitation à le rejoindre dans un gouvernement qu’il dirigerait ? » Mais Carole Delga se montre évasive, « je ne vais pas répondre à ces multiples hypothèses. » Après plusieurs relances, elle s’agace, « On va arrêter le voyage en absurdie. (…) Je ne suis candidate à rien ! Ce que je veux, c’est que mon pays ne tombe pas aux mains de l’extrême droite. »

Dans l’attente de l’éventuelle nomination d’un gouvernement, outre Bernard Cazeneuve, le Président a également rencontré Xavier Bertrand. Et de nouveaux noms de premiers ministrables sortent chaque jour dans les médias.