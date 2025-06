Revue de presse du 29 juin, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 29 juin 2025 à 10:21

Quel programme pour la revue de presse du 29 juin ? Entre tensions sociales, faits divers marquants et événements culturels, Perpignan et les Pyrénées-Orientales ont fait l’objet de plusieurs mentions dans la presse nationale cette semaine.

De la surpopulation carcérale pointée dans une note interne, aux polémiques sur les réseaux sociaux, en passant par une perquisition à la mairie et l’attribution du Visa d’or humanitaire, tour d’horizon des sujets qui ont mis le département sous les projecteurs.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 22 juin.

À Perpignan, comme en Occitanie, la surpopulation pénitentiaire inquiète

Dans une note interne que Le Parisien s’est procurée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse s’alarme des effets d’une surpopulation record. C’est le cri d’alerte d’un professionnel du secteur. Un homme du sérail qui vit le désastre de l’intérieur et met en garde contre les lourdes conséquences à venir. Dans une note interne que nous nous sommes procuré, le directeur interrégional des services pénitentiaires (Disp) de Toulouse (Haute-Garonne), Stéphane Gély, tire la sonnette d’alarme sur la surpopulation carcérale dans les prisons de son territoire. (…)

« La Disp de Toulouse n’est plus en mesure d’écrouer la population pénale féminine, faute de places », expose de but en blanc le directeur interrégional. « Toutes les cellules sont triplées; les quadrupler, au-delà de l’indignité, est matériellement impossible », ajoute-t-il, prenant pour exemple la prison de Perpignan. « Pour la première fois, la maison d’arrêt des femmes a stoppé les écrous », s’alarmait la section locale du syndicat Ufap-Unsa-Justice dans un communiqué du 4 juin, eu égard aux 75 détenues pour 28 places. Depuis, des détenues sont « reroutées » vers Marseille (Bouches-du-Rhône) ou Bordeaux (Gironde). Concernant les prisonniers hommes, il ne dispose plus que de 250 matelas au sol.

🔵 EXCLUSIF | Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, Stéphane Gély, tire la sonnette d'alarme sur la surpopulation carcérale dans les prisons de son territoire.



Il met en garde contre les lourdes conséquences à venir ➡️ https://t.co/9LJOjhcsFQ pic.twitter.com/h2v5ChmmId — Le Parisien (@le_Parisien) June 26, 2025

Snapchat depuis Perpignan, à la Une

Une semaine après la Fête de la musique, près de 145 suspicions de « piqûres sauvages » ont été signalées. Aujourd’hui, pourtant, aucun cas d’injection de produit n’a été confirmé. La photo montre un sac plastique d’une pharmacie de Perpignan, barrée du message : « J’ai tout pour piquer samedi ». Publiée sur Snapchat, l’image est un exemple parmi d’autres d’appels « à piquer des personnes avec des seringues lors de la Fête de la musique », assure le compte de suivi d’actualité ActuReact, dans un message diffusé à ses 120 000 abonnés sur Instagram.

Piqûres sauvages lors de la fête de la musique : autopsie d’un emballement — Pixels | Le Monde (@pixelsfr.bsky.social) 2025-06-27T13:06:07Z

Les drôles de séances qui s’enchaînent depuis plusieurs semaines à l’Assemblée nationale ont permis de mettre en lumière la perversité d’un système capable de stariser toutes les médiocrités. « Mentalement, c’est très dur pour nous, très dur. » Cette après-midi-là, Nasser Sari, alias « Nasdas », chantre de la contre-culture, et gloire des réseaux sociaux, a curieusement entrepris de partager aux députés de la commission d’enquête consacrée aux effets psychologiques de TikTok sur les mineurs ses propres troubles.

Avec l’été, la difficile cohabitation entre gens du voyage collectivité

La Croix / La difficile cohabitation des gens du voyage et des mairies

Chaque été, des tensions surgissent entre villes et communautés itinérantes installées sur des sites non autorisés. Alors qu’un projet de loi est à l’étude pour durcir les conditions d’accueil des gens du voyage, les associations rappellent que les départements ne respectent pas leurs obligations. La cohabitation peut pourtant bien se passer. (…)

Ailleurs, la situation est souvent bien plus complexe. Les Pyrénées-Orientales, la Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes sont les plus mauvais élèves en matière d’aires manquantes. «On est expulsés à répétition, et on nous refuse parfois dans les marchés, ce qui revient à nous mettre à la rue »,témoigne Nelson, vendeur de meubles. « Toute l’année, quand on cherche des places, on a une appréhension. Ça peut devenir difficile surtout lorsque vous êtes bloqués durant deux jours sur le bord d’une route avec vos enfants »,ajoutent Cindy et Caroline, jeunes femmes assises autour d’une table tandis que leurs maris sont partis travailler.

Perquisition à la mairie de Perpignan

Le Figaro via AFP / Marchés publics présumés irréguliers : perquisition à la mairie de Perpignan, dirigée par le RN Louis Aliot

Une enquête a été ouverte après un signalement effectué par l’élu d’opposition Bruno Nougayrède (divers droite) qui dénonçait des irrégularités dans ces passations de marchés. Des locaux municipaux ont été perquisitionnés mardi à Perpignan dans le cadre d’une enquête sur l’attribution de quatre marchés publics, a indiqué la mairie dirigée par Louis Aliot (RN). Cette enquête a été ouverte après un signalement réalisé fin septembre par l’élu d’opposition Bruno Nougayrède (divers droite) qui dénonçait des irrégularités dans ces passations de marchés.

Visa pour l’image Perpignan, le visa d’or humanitaire décerné

Le photographe palestinien Saher Alghorra a reçu, jeudi 19 juin, le Visa d’or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour son photoreportage bouleversant sur les conséquences sur la population de la guerre à Gaza. (…) Le reportage de Saher Alghorra sera exposé du 30 août au 14 septembre prochain, lors du festival Visa pour l’Image à Perpignan. Le photographe recevra officiellement son prix, doté de 8 000 €, lors de la soirée du 3 septembre, avec l’espoir qu’il pourra venir le chercher en mains propres. Son travail sera ensuite présenté à Paris du 27 novembre 2025 au 31 janvier 2026, à la galerie Fait&Cause.

Visa d’or humanitaire : 'We Have No Escape' un photoreportage de Saher Alghorra sur les civils piégés à Gaza primé par la Croix-Rouge – www.la-croix.com/culture/visa… — Isabelledel (@isabelledel.bsky.social) 2025-06-28T14:21:36.520Z

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.