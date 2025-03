L’Europe et l’égalité hommes-femmes : Deuxième édition du Café Europe au Nautilus

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Mouvement Européen Pyrénées-Orientales et Aude organise, le 11 mars, la deuxième édition du Café Europe : « Les droits des femmes en Europe depuis le Traité de Rome, jusqu’à aujourd’hui : quel renforcement ? ». Photo © Markus Spiske / Unsplash

Si les dernières actualités laissent penser que l’Europe traverse des temps tumultueux, elle n’en oublie cependant pas ses combats premiers. Les discussions de cette deuxième édition de 2025, qui se tiendra au Nautilus à partir de 18h30, ont pour objectif annoncé de mettre en lumière les progrès accomplis et les défis persistants en matière d’égalité hommes-femmes.

Les droits des femmes, entre Histoire et perspectives

Plusieurs intervenantes d’envergure européenne seront invitées pour l’occasion. Parmi elles, Claudine Thomas, intervenante au nom de Team Europe Direct France, le réseau porte-parole de l’Union Européenne dont elle fait partie sur le territoire. Forte d’une expérience de 25 ans dans plusieurs services de la Commission Européenne, elle abordera les avancées successives portées par des figures telles que Kristalina Georgieva, et l’enjeu de l’application imparfaite des principes d’égalité dans les différents pays membres, en lien avec les récentes recompositions du Parlement européen.

Ancienne députée européenne et ex-maire de Fontanès (34), Irène Tolleret apportera son témoignage sur le travail parlementaire en faveur de l’égalité. Membre active des commissions sur le développement régional, l’agriculture et les droits des femmes, elle a pris part à l’impulsion d’origine de plusieurs propositions de résolution, notamment sur les droits des personnes LGBTIQ+ et sur l’inscription du droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Son intervention reviendra sur les négociations et les arbitrages nécessaires pour faire progresser ces sujets dans les instances européennes.

Monique Garcia, présidente du Mouvement Européen Pyrénées-Orientales et Aude et militante à ONU Femmes France, analysera l’impact du droit européen sur le droit du travail et les instances représentatives du personnel. Son intervention mettra en avant le rôle de la législation communautaire dans l’amélioration des conditions de travail et l’égalité professionnelle.

Un combat intergénérationnel qui mobilise toujours

Enfin, les Jeunes Européens – Montpellier, « une association née en 1992, la même année que le traité de Maastricht avec la citoyenneté européenne et la monnaie unique », apporteront une perspective citoyenne à ces questions. Engagés dans la sensibilisation aux enjeux européens, ils présenteront leurs actions pédagogiques et militantes. Parmi elles, la publication de l’ouvrage illustré « L’Europe Veil sur toi », qui sera ouvert aux dédicaces.

La deuxième édition du Café Europe se tiendra au Nautilus, 20 rue Jules Verne, le 11 mars 2025 à partir de 18h30.