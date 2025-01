Perpignan : Au Nautilus, le Café-Europe donne des clés pour lancer son projet culturel

Ce mardi 14 janvier 2025, le Mouvement citoyen et militant pour l’Europe organise au Nautilus, à Perpignan, un « Café Europe ». À cette occasion, Yvan Godard, directeur d’Occitanie en scène et membre du réseau Team Europe Direct, animera une conférence-débat sur les politiques culturelles à l’échelle de l’Europe.

Le Café Europe est une initiative lancée la section du Mouvement Européen couvrant les Pyrénées-Orientales et l’Aude. « Il s’agit d’un temps de réflexion et de partage sur des thématiques européennes », nous explique Yvan Godard. Si ce concept est encore inédit à Perpignan, d’autres Cafés Europe ont déjà été organisés dans la région, notamment à Carcassonne et Montpellier.

Quelle place occupe la culture dans l’Union Européenne ?

C’est la thématique qui sera proposée aux participants réunis au tiers-lieu du Nautilus, ce mardi à 18h. « Ces derniers mois, on a beaucoup parlé des aspects financiers de l’Union Européenne, de l’élargissement, des questions de migration ou de la nomination de la nouvelle commission… », rappelle Yvan Godard. Des sujets souvent placés sur le devant de la scène, notamment lors des dernières élections européennes. « L’idée, c’est d’aborder à contre-pied la question du projet européen, ce qui fait l’Europe entre les citoyens, et la place qu’occupe la dimension culturelle dans la construction européenne. »

Selon Yvan Godard, aujourd’hui, on ne fait pas souvent le lien entre culture et sujet européen. « Le but, c’est de mettre en lumière les enjeux qu’il y a autour de ça. Comment arriver à construire un projet à 27 ? Une des hypothèses, c’est de se dire que petit à petit, il y a une identité, une reconnaissance des citoyens eux-mêmes dans le projet européen. Et cela passe par les actions du champ associatif, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse. »

D’autant plus que les Pyrénées-Orientales sont un territoire d’ouverture et de passage, où les acteurs culturels ont la possibilité de travailler en coopération avec la Catalogne Sud et l’Espagne dans sa globalité. « À mon sens, il y a de vraies difficultés liées au maintien des financements publics en France. L’enjeu, c’est aussi de se dire qu’il y a d’autres leviers pour créer des projets, obtenir des financements, en portant une attention particulière aux questions de coopération européenne. »

Une éducation citoyenne et politique

Contrairement aux idées reçues, selon Yvan Godard, les financements européens ne sont pas uniquement réservés qu’aux grosses structures. « Aujourd’hui, il y a une palette d’outils mobilisables qui peut toucher du microprojet jusqu’aux projets de grande envergure. L’enjeu, c’est d’en faire l’information, la promotion, d’arriver à informer les acteurs culturels français sur ces thématiques-là. »

Le Café Europe agit comme « une boussole » et permet d’acquérir une vision d’ensemble sur les enjeux politiques en termes de construction culturelle, à l’échelle européenne. « Tout le monde peut participer à l’évènement », assure Yvan Godard, qui délivrera une multitude d’informations clés, pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure.