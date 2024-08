Les Pyrénées-Orientales placés en alerte canicule à compter du mardi 6 août

C’est via un communiqué de presse que la préfecture des Pyrénées-Orientales indique que le département est placé en alerte canicule dès le 6 août 2024 à midi. En effet, Météo France a annoncé que dans les prochains jours, les températures minimales seront de 23 degrés, les nuits resteront chaudes et le thermomètre atteindra les 35°C.

Les réflexes à avoir en cas de canicule

La préfecture avertit et précise les symptômes qui doivent faire penser à un coup de chaleur. Une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance sont autant de signes qu’il faut se rapprocher d’un médecin.

Les conseils pour éviter le coup de chaleur ?