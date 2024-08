Du 6 au 13 août 2024, les Pyrénées-Orientales étaient dans le groupe des 45 départements en alerte canicule

Entre 2014 et 2022, la chaleur a causé la mort de 23 000 séniors. Parmi eux, 28% sont décédés lors des épisodes caniculaires, selon Santé publique France. Au lendemain de la canicule de 2003, les Centres communaux d’action sociale (CCAS) ont progressivement mis en place des dispositifs pour accompagner les personnes âgées lors des épisodes de forte chaleur.

Le centre communal d’action sociale de Perpignan veille sur les personnes âgées

Au CCAS de Perpignan, tout est fait pour minimiser les risques. Comme chaque année depuis 2004, le centre envoie un « registre canicule » à toutes les personnes âgées. Libres d’accepter l’aide proposée, pour l’été 2024 une quarantaine de séniors a répondu à l’appel. Ce registre envoyé dès le mois d’avril permet de renseigner plusieurs informations importantes. « On a bien sûr leurs coordonnées mais aussi celles d’un de leurs proches. Cela peut être de la famille ou des voisins. Ensuite on demande aussi le nom du médecin traitant », explique Sandrine Raynard, directrice générale des services au CCAS de Perpignan.

Alerte orange, avant-dernière sur l’échelle caniculaire

Les alertes canicules sont accompagnées d’un dégradé de couleurs, du vert, jaune, orange ou rouge. À Perpignan, les services météorologiques ont enclenché l’alerte orange. Deux agents du CCAS ont été mobilisés pour le dispositif mis en place. « Les deux agents s’occupent d’appeler deux fois par jour les personnes âgées inscrites sur le registre canicule. Et nous adaptons notre dispositif en fonction du niveau d’alerte », explique la directrice générale.

Le dispositif permet de prendre régulièrement des nouvelles des séniors. Les appels permettent de passer du temps au téléphone avec eux, mais aussi leur rappeler les consignes à suivre.

« Les personnes âgées oublient de boire, on leur rappelle que même si elles n’ont pas soif, il faut boire de l’eau. Puis on prend des nouvelles de leur santé en posant des questions. Nous ne sommes pas médecins, mais nous faisons une première évaluation pour savoir comment elles se sentent », affirme Sandrine Raynard.

Pas de nouvelle, mauvaise nouvelle

En cas d’appel sans réponse, les agents du CCAS se déplacent au domicile du bénéficiaire. Dans un premier temps, ils appellent un proche de la personne. Et s’il n’y a toujours pas de réponse, direction le domicile. Une fois sur place et après plusieurs tentatives sans signes de la personne âgée, l’agent appelle les secours. « Heureusement nous n’avons eu qu’une seule personne dans ce cas la semaine dernière. Elle ne répondait pas, on y est allés et en fait elle était sortie en oubliant son téléphone. Ça s’est bien terminé », sourit la directrice générale.

Le CCAS en lien avec la mairie de Perpignan met aussi à disposition des locaux climatisés. Les personnes âgées peuvent s’y rendre et passer plusieurs heures aux frais. Les six maisons de quartier ouvertes de 8h30 à 17h permettent d’avoir un lieu rafraîchi en cas de forte canicule.

Surveillance renforcée pour tous les bénéficiaires du CCAS

Selon l’Insee, Perpignan comptait en 2021 près de 14 000 personnes âgées de plus de 75 ans. Et le CCAS de Perpignan accompagne un millier de bénéficiaires dont les séniors. Ces derniers reçoivent des aides à domicile et/ou des repas livrés à domicile. Une aide cruciale pour surveiller ceux qui ne se sont pas inscrits sur le registre. « Ces agents-là sont formés pour détecter sur place comment vont les personnes. Si un livreur de repas rentre chez une personne et voit que le repas de la veille n’a pas été consommé, il nous le signale. De même s’il constate qu’elle est plus fatiguée que d’habitude », insiste Sandrine Raynard.