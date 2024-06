Sécheresse plaine du Roussillon : le dernier bilan des nappes phréatiques

Alors que l’actualité est focalisée sur les élections législatives, la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales n’a pas été dissoute comme l’Assemblée nationale. Le dernier bulletin concernant les nappes phréatiques de la plaine du Roussillon révèle une situation encore préoccupante au 19 juin 2024. Photo, image d’archives MIP.

Depuis 26 jours, aucune précipitation « notable » n’a été enregistrée dans la plaine du Roussillon. Les dernières pluies significatives datent du 24 mai sur la station de Perpignan. Selon le BRGM*, malgré les quelques gouttes de pluie (5mm) du 19 juin, le déficit pluviométrique demeure sévère avec un écart de -51,3 % par rapport aux normales de la station Météo France Perpignan.

Douze piézomètres sont encore en dessous du niveau de crise (contre treize le 15 mai 2024, date du dernier bulletin). Ces mesures de la pression des liquides sous terre affichent les sites les plus déficitaires, Ponteilla, Terrats, Alénya, Saint-Hippolyte, et Salses-le-Château. Ces zones « n’ont presque pas été influencées par les pluies récentes ». Dans le secteur de Millas, bien que la situation se soit quelque peu améliorée début mai avec la fin des « tours d’eau » des canaux d’irrigation, les niveaux des nappes restent en situation de crise, insiste le syndicat mixte des nappes de la plaine du Roussillon.

Les unités de gestion Agly-Salanque, Aspres-Réart et Vallée du Tech sont toujours classées en crise. La Vallée de la Têt, la bordure côtière nord et sud sont quant à elles, en alerte renforcée, avec certains piézomètres locaux en crise (Millas et Bompas pour l’U.G. Vallée de la Têt ; Torreilles et Saint-Laurent pour l’U.G. Bordure Côtière Nord ; Argelès-sur-Mer et Alénya pour l’U.G. Bordure Côtière Sud).

Étant donné la persistance de la sécheresse et l’état dégradé des eaux souterraines, les mesures de restriction d’usage de l’eau restent en vigueur sur l’ensemble du territoire, conformément à l’arrêté préfectoral du 4 avril 2024.

*BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières