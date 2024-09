Art, son et technologie : Plongez au cœur du festival PHONEME à Perpignan

C’est un festival haut en couleur qui attend les Perpignanais. En effet, quand la musique se marie avec les nouvelles technologies, cela donne le PHONÈME. Pendant trois jours, les festivaliers pourront assister à des concerts originaux. Parmi eux, “Momento 0.5”, une performance électroacoustique de la compositrice Edith Alonso. Antony Maubert retrace aussi en musique l’évolution de l’univers avec “Naissance du temps”. De quoi découvrir comment les compositeurs s’amusent avec les «textures musicales».

Pour les organisateurs, il n’y a pas de doute. « Le point phare de ce festival, c’est le samedi avec la présentation du livre GeKipe. » En effet, samedi 7 septembre 2024 à 17h, sera présenté un projet innovant. L’idée est qu’un percussionniste puisse créer de la musique et des images en utilisant simplement ses gestes. Pour cela, il porte des gants et une caméra spéciale qui captent ses mouvements. Ces mouvements contrôlent directement les sons et les images projetées. Cette installation interactive sera accessible tous les jours de 17h à 19h.