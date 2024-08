Jeux olympiques de Paris 2024 : quels résultats pour les athlètes catalans ?

Les Jeux olympiques de Paris se sont terminés ce dimanche 11 juillet 2024. Après deux semaines de compétition, la France se hisse à la 5e place du classement des médailles.

Derrière le Japon et l’Australie, les Français ont remporté 64 médailles : dont 16 en or, 26 en argent et 22 en bronze. Plusieurs Perpignanais ont contribué à cet effort collectif. Cinq d’entre eux ont décroché une médaille. Photo © Paris 2024 / Firas Althoukhi.

Ils étaient sept sportifs à avoir des attaches dans les Pyrénées-Orientales et à s’être qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Après deux jours de compétition, trois d’entre eux décrochaient l’or olympique. En effet, Théo Fornet, Jefferson Lee Joseph et Jean-Pascal Baraque sont montés sur la première marche du podium avec l’équipe de France de rugby à 7. Les Français se sont imposés 28 à 7 face aux Fidjiens en finale.

Des médailles aux saveurs historiques

Dany Civil, alias Dany Dann a remporté la première médaille d’argent de breakdance. Le Guyanais qui habite Perpignan s’est incliné en finale contre le Canadien Phil Wizard, tête de série numéro 2 de la compétition. À 36 ans, il devient le premier vice-champion olympique de breaking et peut-être le dernier. En effet, si la discipline est apparue lors de ces Jeux 2024, elle n’est pas programmée pour l’édition de Los Angeles.

Elodie Clouvel offre à la France une nouvelle médaille d’argent en pentathlon moderne. Après avoir été vice-championne olympique en 2016 à Rio, elle réitère sa performance. À 35 ans, celle qui a longtemps été licenciée à Perpignan et qui s’entraîne une partie de l’année à Font-Romeu décroche la 63e et avant-dernière médaille pour la France. La discipline composée de cinq épreuves a été remportée par la Hongroise Michelle Gulyas.

Des sportifs qui seront prêts pour Los Angeles en 2028

Nawal Meniker qui fut porteuse de la flamme à Collioure s’est inclinée en finale du saut en hauteur. Malgré un beau parcours et une barre passée à 1m92, la Perpignanaise termine 12e.

Puis chez nos voisins Audois, la skateuse Louise-Aina Taboulet, originaire de Leucate n’a pas non plus atteint la finale. Âgée de seulement 15 ans, elle est la deuxième plus jeune athlète de la délégation française. La championne de France en titre a fait ses premiers pas aux Jeux olympiques cette année. Sûrement le début d’une grande aventure.

Les clins d’oeil de Paris 2024 au Pays catalan

Au-delà des athlètes, le Pays catalan a également été plusieurs fois mis à l’honneur. Avant que la flamme n’arrive au stade de France entre les mains du champion olympique Léon Marchal, elle a parcouru des milliers de kilomètres et grimpé plusieurs montagnes, dont notre Canigou. Pour rappel, le 15 mai dernier le jour s’est levé avec deux gendarmes portant la flamme olympique et posant fièrement devant la croix du Canigou. Mais certains Catalans ont aussi pu voir dans cette manière de porter le personnage tout d’or vêtu vers les anneaux olympiques, la tradition des Castellers. Ces hommes et ces femmes qui défient la gravité pour chacune de leurs figures. Et permettent au plus léger d’entre eux de grimper tout en haut d’une tour humaine.