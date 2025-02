À Perpignan, les Ateliers du Réemploi donnent une seconde vie aux matériaux de construction

À Perpignan, l’association Les Ateliers du Réemploi, fondée par un collectif d’architectes, de maçons et de designers, s’engage à limiter le gaspillage dans le bâtiment en récupérant et revalorisant des matériaux destinés à l’abandon. L’objectif ? Offrir une alternative écologique et éthique pour éviter que parpaings, planches et briques ne finissent oubliés dans un garage ou en décharge. Photos © Lea Ingold Pradel.

Un espace dédié à la récupération et à la transformation

À proximité de la gare de Perpignan, une dizaine de bénévoles s’active pour restaurer et réinventer des matériaux de construction. Bienvenue aux Ateliers du Réemploi, un espace à l’esprit underground où s’entassent portes en bois, carreaux de carrelage et planches prêtes à retrouver une seconde vie sur de nouveaux chantiers.

Là, sept architectes, un designer et un maçon œuvrent pour redonner à ces matériaux leur fonctionnalité d’origine. Mais leur démarche ne s’arrête pas à la simple rénovation : ils conçoivent également de nouveaux objets en les détournant de leur usage premier.

Créée fin 2023, l’association a trouvé son implantation définitive en novembre 2024 au 113 chemin du Pas de la Paille. Son local accueille particuliers et professionnels pour déposer les surplus de leurs chantiers. Une fois collectés, les matériaux sont remis en état par les membres de l’association avant d’être proposés à la revente.

Chaque vendredi et samedi, le public – bricoleurs amateurs comme artisans aguerris – peut venir acquérir ces éléments de seconde main. Une initiative qui favorise non seulement le recyclage mais aussi l’accès à des matériaux à moindre coût.

« 24 tonnes de matériaux jetés chaque semaine, dont 80% sont potentiellement réutilisables »

Ce projet est né d’un constat partagé par plusieurs acteurs du bâtiment : une quantité considérable de matériaux encore utilisables est jetée à la fin des chantiers.

« J’ai souvent vu des poutres en parfait état finir à la benne après la dépose d’un toit », déplore Karine Mendiboure, architecte à Perpignan et membre de l’association. À cela s’ajoutent des erreurs de commande qui se traduisent par des menuiseries non conformes, jetées avant même d’avoir été utilisées. « Je ne pouvais plus exercer mon métier en acceptant ce gâchis », confie-t-elle.

Lucas Meyrignac, seul maçon de l’association, a lui aussi eu un électrochoc en découvrant l’ampleur du gaspillage dans l’industrie nautique. « Quand j’ai travaillé chez un constructeur de bateaux, j’ai appris qu’ils jetaient 24 tonnes de matériaux par semaine, alors que 80 % auraient pu être réutilisés », raconte-t-il.

Sensibiliser et former pour changer les pratiques

Au-delà du réemploi, l’association ambitionne de sensibiliser un large public aux enjeux environnementaux. « Tous les acteurs sont concernés, mais les élus ont un rôle clé : ils peuvent intégrer une part de réemploi dans les appels d’offres des marchés publics », insiste Karine Mendiboure.

Un projet de tiers-lieu est également en gestation. « Nous aimerions aménager un espace dédié à l’accueil d’autres associations œuvrant pour l’environnement », explique l’architecte. Le local pourrait aussi servir d’atelier partagé, et ainsi favoriser les échanges intergénérationnels et la transmission des savoir-faire.

« On apporte toute la partie de conception et de création »

Si le réemploi des matériaux existe déjà dans le département avec la Recyclerie d’Elne et IDA66, les Ateliers du Réemploi se démarquent par leur approche centrée sur la conception et la transformation.

« Ce qui nous distingue, c’est notre capacité à repenser l’usage des matériaux et à leur donner une nouvelle fonction, tout en les réintégrant dans des projets architecturaux », conclut Karine Mendiboure.

Une démarche qui prouve qu’avec un peu de créativité, il est possible d’allier performance économique et préservation des ressources.