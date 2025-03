Après sa garde à vue, démission de Benoît Castanedo, Conseiller départemental de Perpignan

Élu en binôme avec Anabelle Brunet, sur le canton du Vernet, Perpignan I, depuis 2021, Benoît Castanedo démissionne de son mandat au sein du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales. Son suppléant, Jaume Pol lui succède au sein du Département.

Via un communiqué, l’ancien conseiller départemental révèle sa garde à vue et l’avertissement pénal probatoire, décidé par le procureur de la République : « La semaine dernière, à la suite d’une dispute avec ma compagne, j’ai contacté la gendarmerie. Nous avons été amenés dans leurs locaux et placés en garde à vue. Les faits ont conduit le procureur à nous proposer, à tous deux, une alternative aux poursuites : un rendez-vous à la maison de la justice et du droit du Haut-Vernet. »

Pour rappel, l’avertissement pénal probatoire, aussi appelé alternative aux poursuites, notamment par le biais d’une mesure de médiation, est le dispositif qui a remplacé le rappel à la loi particulièrement décrié.

Si plusieurs élus locaux ont déjà fait l’objet de ce type d’avertissement, l’ancien élu a fait le choix de démissionner de son mandat sans invoquer la présomption d’innocence. Une action qui lui permet de « rester fidèle » à ses engagements comme il le précise dans son communiqué. Sans cet acte, ses interventions n’auraient plus eu la même force, insiste-t-il.

« Je sais que, tenant la qualification des faits, il est impossible de s’en défendre sans risquer que d’aucun n’y voie une atteinte et une remise en question du droit des femmes. J’ai bien trop de respect pour les Femmes, celles qui m’ont fait, celles qui se battent au quotidien, pour prendre le risque qu’on en déduise une quelconque légitimation des violences exercées à leur encontre. (…) Cependant, j’ai conscience que mes interventions et mes actions n’auraient plus la même force et seraient affectées par le rappel constant à cet épisode allant même jusqu’à desservir toutes les causes et les personnes pour lesquelles je me bats. C’est donc fidèle à mon engagement désintéressé et humaniste, en conscience et en liberté, je quitte mes fonctions de conseiller départemental. »

Ce 3 mars 2025, le conseil départemental a diffusé à l’ensemble des médias un communiqué indiquant qu’Hermeline Malherbe, présidente du conseil départemental avait pris acte de la démission de Benoît Castanedo.