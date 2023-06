La mairie de Perpignan interdit la Saint-Jean pour 200 enfants du Vernet

Article mis à jour le 20 juin 2023 à 11:22

À la poubelle les dessins et décorations du spectacle des enfants de l’école de rugby, du foyer laïque, des écoles Arrels et la Bressola. Les services de la maire de Perpignan ont décidé qu’il ne fallait pas d’autre fête de la Saint-Jean que l’officielle qui se tient en centre-ville. Les associations catalanes crient à la censure et le foyer laïque en sera pour ses frais.

Ce 23 juin, l’école de rugby et le foyer laïque du Vernet se préparaient à organiser la traditionnelle fête de la Saint-Jean. À moins de quatre jours de la troisième édition de l’évènement, le service des sports de la ville de Perpignan, qui avait donné un accord oral dès le mois de mai, a finalement interdit la tenue de l’événement.

Interdiction de fête de la Saint-Jean dans le quartier du Vernet

Benoit Castanedo, président du foyer laïque du Vernet ne comprend pas ce revirement. «Nous avions un accord de principe de la part du service des sports de la mairie dont dépend notre structure.» D’autant qu’il ne s’agit pas d’une première édition. En effet, selon Benoit Castanedo, les associations et écoles catalanes organisent cette fête depuis trois ans déjà.

Ce 19 juin, le mail du service des sports est tombé comme un couperet, alors que l’école de rugby du quartier du Vernet avait, selon Benoit Castanedo, fait la demande en temps et en heure pour accueillir la traditionnelle fête.

Un revirement après plusieurs années de fête de la Saint-Jean organisée dans les mêmes conditions

Comme l’attestent les images sur les réseaux du foyer Laïque, jeux pour enfants, groupe de musique, repas partagés et traditionnels sauts au-dessus du feu de la Saint-Jean étaient au programme de la Saint-Jean 2022. Mais en 2023, la mairie répond par la négative à la demande d’autorisation. «La Ville de Perpignan organise déjà des festivités pour la St Jean en cœur de ville et nous ne souhaitons pas multiplier les évènements ce jour-là.»

Lorsque Benoit Castanedo prend son téléphone pour en savoir plus auprès du service des sports, ces derniers arguent que la décision viendrait du maire en personne.

L’association catalane Omnium s’est émue de cette interdiction

Via un communiqué de presse diffusé ce 20 juin, l’association qui agit pour la culture et la langue catalane s’est émue de l’interdiction par la mairie de Perpignan. «Cet évènement est un des rendez-vous qui participe à la mixité sociale, à l’épanouissement collectif et à la célébration d’une fête culturelle, partagée par tous ses habitants. Quatre jours avant l’évènement, la mairie prive les enfants du quartier d’une fête populaire, citoyenne, traditionnelle, inclusive et familiale.»

Silence du côté de la mairie de Perpignan

Alors que la polémique monte sur les réseaux sociaux et que les catalanistes s’emparent du sujet, silence radio du côté de la mairie. Malgré nos sollicitations, ni l’adjoint à la Culture, André Bonet, ni le maire de quartier David Tranchecoste n’ont donné suite.