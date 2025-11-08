La première meute de loups repérée depuis 100 ans en Catalogne : 3 louveteaux sont nés entre la Garrotxa et l’Empordà

La première portée de loups a été détectée en Catalogne depuis un siècle. La naissance de trois louveteaux a eu lieu dans une vaste zone des hauteurs entre la Garrotxa et l’Empordà, là où la présence de deux adultes avait été précédemment confirmée.

Un « fait historique » qui survient après des décennies de suivi d’une espèce disparue du pays jusqu’il y a un quart de siècle, lorsqu’un individu isolé avait été repéré lors de son retour dans le parc du Cadí-Moixeró. Fotos © Agents rurals via ACN

Un changement de statut qui oblige la Catalogne à organiser la protection du loup

Gabriel Lampreave, coordinateur des missions de suivi de l’ours brun et du loup pour les Agents ruraux, explique que jusqu’à présent, le loup était considéré comme une espèce « éteinte en tant que reproductrice » en Catalogne. Il devient désormais une « espèce reproductrice et, par conséquent, protégée et menacée ». Cela, précise-t-il, « change la donne ».

Ce nouveau statut implique la rédaction, l’instruction et l’approbation d’un plan de rétablissement de l’espèce, comme l’exige la réglementation européenne. Dans un communiqué, la Generalitat a précisé que désormais toutes les mesures prises le seront en coordination avec la Taula del Llop et les départements concernés.

« Il appartient désormais à chacun de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que les élevages puissent continuer leur activité avec le moins d’impact possible », rappelle Gabriel Lampreave.

« Il est vrai que des changements devront être apportés, mais leur apparition n’est plus une surprise. Jusqu’à présent, nous ignorions d’où pouvait surgir un loup, et sa détection était toujours liée aux dégâts qu’il avait causés. Désormais, nous savons qu’ils sont présents et nous pouvons agir pour éviter que la situation n’aille au-delà de ce qui s’est produit jusqu’ici. »

Les agents ruraux, chargés du suivi du loup en Catalogne, ont renforcé la surveillance de ce groupe afin de mieux connaître son comportement, ses habitudes et ses éventuelles interactions avec les activités humaines.

Chronologie des derniers mois

En janvier 2024, les Agents ruraux ont confirmé la présence d’un loup dans cette zone. En mai, ils ont pu l’identifier génétiquement et découvert qu’il s’agissait d’une femelle. Un second animal à été repéré le même mois, et les images ont permis révélé qu’il s’agissait d’un mâle.

Tout au long de l’année 2024, les deux animaux ont été observés, toujours séparément et souvent assez éloignés l’un de l’autre, jusqu’à ce qu’en décembre, où pour la première fois, les images des caméras ont montré les deux individus ensemble.

À partir de ce moment, le suivi et la surveillance ont été intensifiés dans cette zone très vaste, à l’orographie complexe.

Ce suivi a permis de détecter des changements dans le comportement des loups adultes à l’approche de la période de reproduction, au début du printemps. Après avoir repéré les zones les plus sensibles, les Agents ruraux ont opté pour un suivi plus précis, en évitant toute intervention durant cette phase délicate. Ils ont attendu l’automne, au moment où les jeunes se déplacent en suivant les adultes sur l’ensemble du territoire, pour pouvoir confirmer, ou non, la réussite de la reproduction.

Et cet automne, lorsque les louveteaux ont commencé à se déplacer davantage en suivant les adultes, les Agents ruraux ont pu les détecter et confirmer la présence de trois nouveaux individus.

Pour l’instant, on ignore si des femelles se trouvent parmi ces jeunes, ce qui permettrait de renforcer la colonie dans les années à venir. Gabriel Lampreave ne l’exclut pas. Dans tous les cas, l’agent rural salue le retour « naturel » de l’espèce, qui constitue également un progrès vers la restauration d’un équilibre écologique « qui existait autrefois et que nous avons nous-mêmes rompu ». Il estime donc que, d’un point de vue « écologique », la nouvelle doit être comprise comme « positive ».

Le retour naturel du loup

Cette année marque les 25 ans de l’apparition en Catalogne du premier loup d’ascendance italienne arrivé depuis la France. Cet événement avait amorcé un processus de retour naturel d’une espèce disparue du territoire catalan pendant près d’un siècle.

À l’époque où les derniers loups ont disparu, le contexte écologique était très différent : la présence d’ongulés sauvages était limitée. Il n’y avait ni cerfs, ni chevreuils, ni daims, ni mouflons. Seuls subsistaient quelques isards dans les Pyrénées et quelques chèvres sauvages dans les Ports. Même le sanglier était nettement moins abondant qu’aujourd’hui.

Aujourd’hui, la situation a radicalement changé. Les populations d’ongulés sauvages se sont multipliées dans de nombreuses zones, devenant des proies abondantes pour le loup. Dans certains secteurs, ces espèces provoquent des problèmes sérieux pour l’agriculture, la sécurité routière, l’élevage, en peuvent être vecteurs de maladies.

D’un point de vue biologique, le retour du loup est un processus « naturel et logique », explique la Generalitat. La présence de proies favorise la réapparition du prédateur, contribuant à rééquilibrer les écosystèmes. La réapparition du loup en Catalogne est non seulement un phénomène biologique important, mais aussi un indicateur des transformations du milieu naturel au cours des dernières décennies.

Pour la Generalitat, le retour de l’espèce constitue une nouvelle « très importante pour la nature ». « Le gouvernement travaillera pour sa coexistence avec le secteur de l’élevage. »

