« Changer les choses », « venir aider », « apporter de la chaleur », « partager ». Des mots entendus en ce premier lundi de novembre, dans la bouche de Léa, Christophe, Seb, Marie-Jo et Nicolas, bénévoles à La Maraude du lundi. Tous s’affairent en cuisine pour préparer une centaine de repas avant de les distribuer dans les rues de Perpignan à ceux qui n’ont plus de foyer.

Pour acheter marmites et autres louches professionnelles, le domaine Rombau à Rivesaltes organise ce 17 novembre un dîner de gala dont les bénéfices iront à l’association La Maraude du lundi. Pour soutenir l’action de ces bénévoles qui assurent chaque lundi repas et chaleur humaine à des personnes dans le besoin, il suffit de réserver téléphone au 07.61.98.72.16.

Un repas pour réchauffer les cœurs et les âmes des sans-abri de Perpignan

En ce début du mois de novembre, les températures ont commencé à chuter. Et aux abords des locaux de la Croix rouge à Perpignan, il ne fait que 12 degrés. Plusieurs personnes attendent dans le calme l’arrivée des voitures de La Maraude du lundi. Au menu, gaspacho, sauté de pomme de terre aux légumes, mandarines, et café chaud.

Avant le repas, Séb, Marie-Jo ou Christine avaient pris soin de collecter quelques vêtements, couettes ou kits sanitaires. Les sacs pleins posés au sol, Maria, Gaëtan ou Josiane farfouillent pour y trouver qui une paire de chaussettes, une couverture ou un survêtement chaud à la bonne taille.

Gaëtan a 26 ans, Marie 23. Tous deux dorment sous la tente non loin de l’abri de nuit de la Croix rouge. Le jeune couple est fier de présenter Diamond et Guizmo, deux de leurs sept chiens. La première, berger australien de deux mois, joue la peluche dans les bras de son maître ; quand Guizmo tremble de froid dans les bras de Marie. Gaëtan n’a plus de domicile depuis ses 18 ans et sa sortie du dispositif d’Aide social à l’enfance. Comme lui, Martin* et Kevin viennent de quitter un foyer dans le Nord. Ils sont venus à Perpignan avec l’espoir d’une vie « un peu meilleure. » En attendant, âgés de 18 et 19 ans, ils dorment à l’abri de nuit et dégustent le sauté de pommes de terre bien chaud.

Autour des bénévoles de La Maraude du lundi, il y a aussi Lisiane, 80 ans, qui dormira aussi à l’abri de nuit. Retraitée, elle vient de Lille. À Perpignan depuis un mois, elle espère un logement. Lisiane récupère une couette quand Guillaume 40 ans, en fauteuil roulant cherche un bas de survêtement pour couvrir ses jambes.

« On ne changera pas le monde, mais on peut changer des choses »

Comme chaque lundi, ils sont une cinquantaine sur l’un des deux points de distribution de l’association. Au-delà du repas, Marie, Seb ou Laurent écoutent, parlent avec ceux qui sont parfois invisibles aux yeux de la société. Audrey est pâtissière au quotidien, et tous les lundis, elle coupe des légumes et réalise sablés et autres cookies pour la distribution. Selon l’avis général, ses petites attentions sont particulièrement appréciées. «Il s’agit d’une chaîne de solidarité. Si on s’y met tous bout à bout, on peut changer des choses. Alors oui, on ne changera pas le monde, mais on peut changer des choses.»

Quant à Stéphanie, elle est venue en famille avec son mari, cadre de l’Usap, leur fils et leur belle-fille. «Même si je suis nulle en cuisine, nous avions envie de venir aider.» Le fils et le mari de Stéphanie acquiescent et ironisent au fait que Stéphanie soit chargée de la découpe des légumes et non de la cuisson.

Tout a commencé par l’engagement de Christophe Ségura. En phase de reconversion, cet ancien cadre dans l’assurance avait envie de consacrer du temps à autrui. « En septembre 2021, j’ai répondu à un appel du collectif lundi simple**. J’ai ouvert ma porte, au bout d’une quinzaine de jours, je gérais les courses et la logistique. Après l’arrêt de lundi simple à Perpignan, j’ai repris l’idée que je trouvais intéressante et en janvier 2022, j’ai lancé l’association La maraude du lundi. »

Les bénévoles préparent une centaine de repas et distribuent en deux lieux de Perpignan

Chacun a sa propre motivation. Tous ensemble, ils forment une chaîne d’utilité publique qui bien plus que de la nourriture distribue de l’attention tous les lundis à Perpignan.

« Tous les lundis, nous sommes au moins une dizaine à la préparation, et autant à la distribution. » Marie-Jo et Christine sont chargées de récupérer les dons auprès de deux entreprises de Saint-Charles. Christine n’aime pas le terme de « retraitée », elle préfère plutôt dire « je ne travaille plus ». « J’ai eu un déclic, le jour où ce mec a failli mourir en pleine rue à Perpignan. Les gens l’enjambaient presque au lieu de lui venir en aide. Je crois qu’il n’y a aucun jugement à porter, c’est un être humain, il faut l’aider point. » En pleine canicule, l’homme était déshydraté, il a finalement été pris en charge par la Croix rouge. « À partir de là avec Marie-Jo, nous avons cherché comment agir. Mais on ne voulait pas se retrouver entre vieux (sic). Non, on voulait pouvoir se mélanger avec des gens de tout âge. »

Christophe Ségura initiateur de La Maraude du lundi, Nicolas aux fourneaux ce lundi soir, et Laurent à la plancha.

Pour Laurent, l’assureur qui gère la plancha avec sa lampe frontale, la raison de son investissement est autre. Ce quinqua voulait passer du temps avec sa fille qui, avant de partir en mission humanitaire en République centrafricaine, participait aux maraudes chaque lundi. « Je suis venu pour passer du temps avec ma femme et ma fille, et après son départ, nous sommes restés. J’aime apporter de la chaleur à des gens en faisant la cuisine, en leur parlant, en les respectant. Le dimanche soir, nous sommes ravis : le lendemain sera le jour où nous donnerons trois heures de notre temps pour partager avec les autres. »

Derrière les fourneaux : Nicolas. Certains se souviendront de celui qui a tenu un restaurant fort amical en centre-ville de Perpignan. «Même si c’est altruiste, ça me fait aussi beaucoup de bien de faire des choses pour les autres. Je voulais faire un truc qui a du sens pour décrocher du côté business de mon travail.»

Participer à la soirée de gala du domaine Rombau pour aider la maraude du lundi

Si les denrées sont données par des restaurateurs ou des entreprises de Saint-Charles, l’association doit investir dans du matériel de cuisine professionnel. Selon Christophe Ségura, l’objectif de la soirée est de collecter une enveloppe de 1.500€ pour renouveler le matériel, mais aussi pour financer les couverts, verres et autres contenants en carton.

Vendredi 17 novembre à 20h, l’association organise une soirée de gala au Domaine de Rombeau à Rivesaltes. Une action caritative dans un cadre convivial avec exposition d’artistes, rifle, musiciens et DJ pour animer la soirée… Les bénéfices de la soirée seront reversés à La Maraude du lundi pour leur permettre de financer leurs actions, à commencer par renouveler le matériel de cuisine, toujours le même depuis deux ans. Face à l’inflation, l’association perpignanaise distribue également de plus en plus en plus de repas chaque semaine. Soirée de gala vendredi 17 novembre à 20h (40 euros par personne, de l’apéritif au dessert) / réservations par SMS au 07.61.98.72.16)

*Certains prénoms ont été modifiés.

**Le collectif Lundi simple a été créé en février 2020 par le rappeur Lomepal et qui a pris de l’ampleur à la faveur de nombreuses initiatives dont celle perpignanaise de La Maraude du lundi.