Revue de presse du 21 juillet, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 21 juillet 2024 à 10:49

Au programme de la revue de presse du 21 juillet 2024 ? L’histoire de cette jeune maman, qui faute de temps a mis au monde Iris dans l’ambulance des pompiers a fait le tour des rédactions. Aussi dans l’actualité, les tomates marocaines, la sécheresse et la chaleur, ainsi que le RN ou le NFP. Photo, archives.

Vous l’avez manquée ? Lire ou relire la revue de presse du 14 juillet.

À Cabestany, Iris est venue au monde dans l’ambulance des pompiers

Les contractions de la mère étaient devenues trop importantes pour continuer le trajet jusqu’à l’hôpital de Perpignan. L’accouchement s’est déroulé sans encombre lundi 15 juillet. La petite fille et sa mère ont ensuite été conduites vers le centre hospitalier pour réaliser les examens nécessaires.

Elle inonde l’Europe depuis Perpignan : la tomate marocaine se justifie

Le Huffington / Les tomates marocaines à 99 centimes critiquées par la FNSEA, le producteur se défend

Les producteurs français dénoncent une concurrence déloyale de l’entreprise Azura. Cette dernière dénonce une « campagne de dénigrement choquante ». Rouge comme une tomate cerise. L’entreprise Azura, qui fournit les supermarchés européens en barquettes de tomates d’origine marocaine à 99 centimes a exprimé sa colère ce mercredi 17 juillet envers les producteurs français qui dénoncent une concurrence déloyale. (…)

Les tomates rejoignent l’Europe par camion et bateau. Depuis Perpignan (sud de la France), elles sont ensuite expédiées vers les supermarchés français, allemands ou suédois. « Pour pouvoir vendre à la grande distribution suédoise, nous sommes scrutés par des auditeurs chaque année », fait valoir Abir Lemseffer comme gage de respect des critères sociaux et environnementaux.

Chaleur, et sécheresse, les médias nationaux font le point et s’interrogent pour la suite

Pendant près de deux ans, il n’a presque pas plu dans les Pyrénées-Orientales. Une sécheresse aux effets aggravés par le réchauffement climatique que les agriculteurs subissent de plein fouet. Nous avons passé une semaine auprès d’eux, en mai, pour comprendre comment ils vivent ce manque d’eau, et les leçons que l’on peut en tirer pour préparer nos sociétés à venir.

C’est un cap symbolique. Le seuil des 40 degrés a été franchi pour la première fois de l’année en France avec 40.6°C relevés ce samedi à Céret dans les Pyrénées-Orientales, annonce Météo France qui fait état de températures très élevées sur les régions proches de la Méditerranée.

Législatives anticipées, répliques et analyses à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales

L’incapacité des responsables de la gauche à s’entendre pour former un gouvernement révolte les dirigeants locaux du NFP, qui font remonter l’immense déception de leurs administrés. Plus de 200 élus signent une lettre ouverte, appelant urgemment à se mettre d’accord. (…) Les 20 premiers signataires : François Dechy, maire de Romainville (Seine-Saint-Denis) ; Marie-Françoise Nachez, maire d’Arboras (Hérault) ; Aurélien Taravella, conseiller départemental de la Haute-Garonne ; Fabienne Leguicher, maire de Norville (Essonne) ; Olivier Gravas, maire de Sahorre (Pyrénées-Orientales) ; Emmanuelle Rasseneur, maire de Gourlizon (Finistère)….

Comment la vague bleu marine du RN qui a inondé le territoire a-t-elle été, en partie, stoppée par le « front républicain » ? Jérôme Fourquet, l’un des meilleurs experts de l’opinion, décrypte pour Challenges les tendances de fond d’un scrutin législatif hors norme, qui a accouché d’une Assemblée fracturée. (…) le RN domine sans partage de Perpignan à la frontière italienne. Il en va de même dans les Hauts-de-France (30 circonscriptions sur 50) et le Grand Est. Et les positions détenues en Bourgogne et dans le couloir rhodanien opèrent une jonction entre ces deux foyers principaux et un foyer secondaire, qui se dessine dans la basse vallée de la Garonne et en Dordogne.

