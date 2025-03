Le Département fait de Castelnou un « Château-Paysage »

Le département des Pyrénées-Orientales, propriétaire du château de Castelnou, poursuit sa volonté de dynamiser le lieu. Pour cela, une signature unique, « Château-Paysage » vient renforcer son identité, et une campagne de recueil de témoignages devrait accentuer les liens entre le château et les habitants et habitantes de Castelnou.

Une signature qui, comme le met en avant Guillemette Gardette, est nécessaire. « En tourisme culturel, lorsqu’on n’a pas la chance de s’appeler Notre-Dame-de-Paris, la cité de Carcassonne, ou la Tour Eiffel, il faut souvent venir souligner les sites par un slogan ».

A travers une analyse, la présidente de Médiéval-AFDP explique l’étymologie de ce slogan. Un choix guidé par plusieurs « commandements ». Le nom devait être distinctif, intergénérationnel, simple ou encore durable. « Château-Paysage, c’est la double promesse du plaisir de l’histoire et du plaisir des yeux », conclut-elle.

Cette démarche s’inscrit dans un projet plus global du département. « Ce Château-Paysage, c’est un peu le résumé d’une politique volontariste et aussi d’un département qui est investi dans son patrimoine », souligne Aude Vives, vice-présidente des Pyrénées-Orientales.

« Castelnou & vous », un recueil des témoignages des Castelnouvois et Castelnouvoises

« C’est un site fabuleux, pas seulement par rapport à son histoire avec un grand H […] mais aussi toutes les petites histoires personnelles, intimes », explique Guillemette Gardette. À partir du mois d’avril, le château de Castelnou sera au coeur d’une nouvelle campagne, intitulée « Castelnou & vous ». Ce projet prolonge la précédente campagne « Castelnou, c’est à vous » datant de 2018.

L’histoire de ce château est déjà bien connue : construit au Xe siècle, il est passé de propriétaire en propriétaire jusqu’à être racheté en 1987 par le Crédit Agricole. Ce dernier le céda pour 1 euro symbolique au département des Pyrénées-Orientales en 2018. Mais l’objectif de cette campagne est de se concentrer sur les habitants de Castelnou, dont certains ont un lien particulier avec le château. « Castelnou sans son château ou le château sans Castelnou […] on ne conçoit pas l’un sans l’autre », confirme Michel Hugue, maire de Castelnou.

Ces témoignages seront inclus dans la scénographie du château « pour que ne soit pas juste un monument historique qui raconte la grande histoire, mais qui parle à tout le monde », souligne Hermeline Malherbe, présidente du département. Ce recueil de témoignages pourrait d’ailleurs commencer par celui de David Maso, fils du dernier propriétaire privé du château. S’il n’y a pas vécu, il a pu y passer du temps, et raconte avoir « plein de souvenirs et d’anecdotes ». Le projet « Castelnou & vous » sera alimenté pendant quatre à cinq ans. Cela va permettre au château de « continuer à vivre, à se développer et à offrir au public ce qu’il y a de plus caché, d’un peu secret », ajoute-t-elle.

Des visiteurs de plus en plus nombreux

Le célèbre château a vu son nombre de visiteurs augmenter ces dernières années. Malgré plusieurs fermetures pour travaux, le château a accueilli 200 000 visiteurs depuis 2020. Environ 42 000 visiteurs ont foulé ses couloirs en 2022-2023, et ils étaient 63 000 pour la saison 2024. « On a une progression qui s’affirme », conclut Hermeline Malherbe.