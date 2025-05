Article mis à jour le 9 mai 2025 à 08:02

Récompensée par le « Gros globe de cristal », célèbre récompense du monde sportif, en février dernier, la snowboardeuse handisport Cécile Hernandez va tenter sa chance aux Jeux Paralympiques d’hiver 2026 de Milan. À l’occasion d’une rencontre avec ses partenaires mercredi 7 mai, elle a exposé ses préparations pour cette nouvelle compétition.

« Je prépare mes derniers jeux », annonce Cécile Hernandez, snowboardeuse handisport. Ce mercredi 7 mai, la Perpignanaise a convié amis et partenaires chez Bluetainer, entreprise catalane qui recycle des conteneurs, pour leur présenter son trophée, le « Gros globe de cristal ». Mais la championne a surtout insisté sur les objectifs de ses derniers Jeux Paralympiques, à Milan en 2026.

En février dernier, alors même qu’elle souffrait d’une rupture totale du ligament et de deux entorses à la cheville, elle participe au championnat du monde de snowboardcross au Canada. « J’ai serré les dents », se souvient-elle. Des efforts qui ont payé puisqu’elle est sortie victorieuse de la compétition : « Je suis rentrée du Canada en étant championne du monde ».

Une victoire qui lui permet de revenir en France avec entre les mains le « Gros globe de cristal » ; une récompense dédiée aux athlètes de sports d’hiver. À chaque compétition de la saison, ils reçoivent des points en fonction de leur position finale. Et à l’issue de la saison, le premier ou la première du classement se voit remettre ce trophée.

Cécile Hernandez de retour sur la neige le 16 juin 2025

À un an des Jeux Paralympiques de Milan, l’athlète catalane doit préparer au mieux ses prochains Jeux. Pour guérir ses blessures, elle a dû se mettre au repos complet. « Les JO vont se préparer en passant par la rééducation, par la musculation », détaille-t-elle. Son retour sur la neige est prévu pour le 16 juin, seulement neuf mois avant les Jeux de Milan.

« J’aurai moins de préparation que j’ai pu avoir sur toutes les autres éditions, mais je suis en grande forme », promet la snowboardeuse. Et pour optimiser son retour sur le snowboard, elle a fait quelques ajustements au sein de son staff de préparation physique, mais a gardé le même entourage pour la préparation mentale.

Une préparation d’autant plus importante que l’équipe de France et ses futures concurrentes sont déjà sur les pistes pour l’entraînement. « Quand tu regardes les réseaux sociaux et que tu vois toutes tes concurrentes qui sont sur la neige en permanence, forcément, ça fait peur. Mais je crois que je suis une femme de défi », affirme-t-elle.

Pour pallier cette lacune, elle pratique la visualisation mentale. Une pratique d’entraînement qui permet de visualiser son corps en train de pratiquer un sport, en imaginant le mouvement de ses jambes, de ses muscles. « Je continue à m’entraîner comme si j’étais sur la neige », explique Cécile Hernandez.

2026, ses derniers Jeux Paralympiques

« L’année prochaine, ce sera la dernière », annonce l’athlète de 50 ans. Atteinte d’une sclérose en plaques, Cécile Hernandez explique qu’avec l’âge la maladie progresse : « Je n’ai pas envie de mettre trop mon intégrité physique en jeu ». Même si, en riant, elle affirme avoir déjà fait cette promesse à sa fille aux Jeux de Pyeongchang en 2018 et ceux de Pékin en 2022. Mais cette fois c’est certain, ce sont réellement les derniers. « On fait un sport qui est très exigeant, […] il faut que ton corps soit à la hauteur de ton engagement ».

Pour rappel, lors de ses derniers Jeux Paralympiques, la sportive a remporté plusieurs médailles. En 2014 à Sotchi, elle avait gagné la médaille d’argent en snowboardcross puis en 2018 à Pyeongchang, elle décroche le bronze en snowboardcross et l’argent en Banked Slalom. Pour les derniers en date, ceux de Pékin en 2022, elle atteint l’or en snowboardcross.