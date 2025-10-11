Comença la vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa a les granges de l’Alt Empordà

El Departament d’Agricultura ha començat aquest dijous la vacunació de bestiar de granges de l’Alt Empordà contra la Dermatosi Nodular Contagiosa. Foto © Departament d’Agricultura.
Així ho ha dit la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, qui ha concretat que primer s’immunitzaran els animals d’explotacions situades a 5 quilòmetres al voltant del focus d’infecció i, de manera paral·lela, les granges situades al límit del primer radi de 20 quilòmetres d’on es va detectar el primer cas. Així mateix, Altisent ha explicat que de cara a finals d’aquesta setmana arribarà un segon lot de vaccins. D’altra banda, la directora d’Agricultura també ha apuntat que ha ja començat el procés d’indemnització a les explotacions afectades per la malaltia.
Els vaccins per immunitzar els bovins d’explotacions de l’Alt Empordà han arribat aquest dijous al migdia des de França
« Un cop els hem tingut, els equips veterinaris han començat a vacunar de manera immediata », ha dit Altisent, qui calcula que els vials d’aquest primer lot se subministraran en uns dos dies. « Seguirem amb aquest ritme per assegurar que tenim vacunes per a tots els caps de bestiar necessaris », ha dit.
La directora d’Agricultura i Ramaderia també ha apuntat que el procés d’immunització s’ha pogut iniciar amb « rapidesa » i considera que és « una molt bona notícia començar a vacunar el bestiar als cinc dies d’haver detectat el primer focus ». Així mateix, Altisent ha insistit que « aquest Govern no deixarà sol a ningú », fent referència a trobades amb el sector per fer un seguiment de la situació i les indemnitzacions als ramaders que han perdut la seva explotació. « Tenen tot el suport necessari, també a través del suport psicològic del SEM », ha assenyalat.
Els veterinaris vacunen seguint uns criteris d’avaluació de risc. En primer lloc, s’immunitza el bestiar situat prop del focus cap a fora, en un radi de 3 a 5 quilòmetres. També s’immunitzen els animals des d’un radi de 20 quilòmetres cap endins per crear un efecte barrera i contenir la malaltia.
Desinfecció de vehicles i neteja d’instal·lacions
A banda de vacunar, el departament d’Agricultura ha impulsat altres mesures per frenar els contagis. Precisament, el Grup Especial de Prevenció d’incendis Forestals (GEPIF) ha actuat a les explotacions on s’han hagut de sacrificar els animals amb dos vehicles que porten incorporades unes cisternes d’aigua i que s’utilitzen habitualment per fer primera intervenció d’incendis forestals.
L’aigua, que incorpora un producte desinfectant, ha servit per netejar les explotacions afectades i la maquinària que entra i surt de les granges per transportar els animals sacrificats. En total, ha treballat un equip de 4 persones cobrint una franja horària que va de les set del matí fins a les vuit del vespre. El GEPIF ja va treballar en un operatiu molt similar al d’avui quan es va detectar el brot de grip aviària a Girona l’any 2017.
