Première édition d’un festival de théâtre en plein air dans le Haut Vallespir, une scène ouverte sur les étoiles

Article mis à jour le 21 mai 2025 à 16:12

Du 7 au 10 août 2025, le Fort Lagarde, qui surplombe Prats-de-Mollo-la-Preste, accueillera la première édition du festival « Ici & Maintenant ». Une tentative ambitieuse, portée par l’enthousiasme d’une poignée de passionnés, de faire naître un rendez-vous théâtral pérenne dans un territoire isolé, sur un site classé Monument historique depuis 1925. Crédit photo © JC Milhet / Hans Lucas.

« Ça fait 26 ans que je suis dans le département et je ne connaissais pas Prats-de-Mollo-la-Preste, comme malheureusement beaucoup de gens », confie Valérie Sucarrat, la fondatrice du festival. « Alors que c’est un village qui demande tellement à être connu par sa richesse architecturale, par son histoire, par ses habitants. » De cette rencontre fortuite avec le lieu naît l’idée d’un festival. « Avec beaucoup de naïveté et beaucoup d’enthousiasme, on s’est dit pourquoi pas. »

Un événement qui espère devenir aussi historique que le lieu qui l’aura vu naître

Le pari n’a rien d’évident. Le Fort Lagarde, bâti en 1681 par Vauban pour contrôler la frontière nouvellement établie avec l’Espagne, n’a jamais accueilli un tel événement. Pourtant, c’est là, à 800 mètres d’altitude, entre murs de pierre et ciel ouvert, que cinq compagnies donneront six représentations devant 300 personnes.

L’association loi 1901, Ici & Maintenant, qui porte le projet a pu s’appuyer sur le soutien appuyé de la municipalité. Le maire, Claude Ferrer, a facilité l’organisation, et les commerçants locaux ont répondu présents. En coulisse, ce sont près de 250 repas qui seront servis sur cinq jours.

Le lieu n’a pas été choisi au hasard. « Ce qu’on veut, c’est qu’il y ait un vrai lien, une vraie relation entre le public et les compagnies, les artistes. » À la tombée de la nuit, dans l’enceinte même de la forteresse, les représentations commenceront à 20h45. Et si la pluie devait s’inviter ? « Je n’ose même pas imaginer, je ne pense pas à la pluie. Vraiment, j’ai occulté cette possibilité… On l’a eu au mois de mai, ça suffit », sourit la fondatrice.

Une programmation choisie par et pour l’émotion

La programmation reflète une volonté de Valérie Sucarrat : « Il y a eu un fil conducteur de l’émotion, l’histoire que ça raconte. Pour moi, l’essentiel c’est d’être embarqué. Et le théâtre a cette magie-là. »

Le festival s’ouvrira avec la pièce 4211 kilomètres, « la distance entre Téhéran et Paris », explique Valérie Sucarrat. « C’est l’exil d’une famille iranienne, c’est une quête d’identité, l’émotion, les rencontres. C’est une pièce époustouflante, de haut niveau ». En 2024, la compagnie Nouveau Jour a obtenu le Molière du Théâtre Privé et celui de la Révélation féminine.

Le vendredi 8 août, Alexis Moncorgé, seul en scène, portera Eldorado 1528. Le texte suit le conquistador Álvar Núñez Cabeza de Vaca dans une Amérique inconnue : « Presque nu, à la tête d’un petit groupe de survivants, il entreprend une traversée de l’Amérique. Qu’est-ce qu’il a vu ? Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Comment est-il devenu chaman, guérisseur, prophète ? » Le comédien, discret sur son illustre filiation – « Je ne le dirai pas, mais c’est le petit-fils de Jean Gabin », sourit Valérie Sucarrat – livre ici un voyage intérieur. Le samedi 9 août, place à Molière revisité. Deux farces, Le Médecin volant et La Jalousie du Barbouillé, seront jouées par la compagnie Parole en Acte. « C’est Molière : on rit, mais on a une approche très différente du théâtre classique. C’est un peu baroque, un peu burlesque. On reprend les codes du théâtre initial, où ils sont maquillés en blanc. Le phrasé est en contact direct avec le public. » Le dimanche 10, une séance familiale est prévue en après-midi avec D’abord je suis tout p’tit, spectacle de clown poétique, accessible dès 5 ans. « On part de l’accouchement du clown, et son évolution jusqu’à l’âge adulte ». Le soir, la clôture se fera dans une déflagration de lumière. Apo G, de la compagnie locale Imaziren, propose un spectacle de feu et de danse pour « un final pyrotechnique ». « Ça va être une clôture explosive », annonce la fondatrice.

Si Valérie Sucarrat glisse un rapide appel au mécénat pour boucler les comptes du festival, l’ambition est là, ne serait-ce que dans les moyens de communication mobilisés pour faire parler de cette première édition. Rendez-vous dès le 7 août pour voir si le spectacle sous les étoiles est à la hauteur des rêves de leurs créateurs.

