Décarbonation de l’industrie française, les annonces du plan France 2030

Il s’agit pour Matignon de s’appuyer sur la mobilisation des acteurs industriels afin de « créer un levier de compétitivité ». Bruno Le Maire a relevé l’exemple du Groupe ArcelorMittal qui annonce investir 1.7Mds€ dans le cadre d’un partenariat avec les autorités françaises. « Pour préserver l’emploi et nos capacités industrielles » indique le gouvernement. La démarche du groupe industriel se concrétise par « une transformation de ses deux principaux sites industriels français, Fos et Dunkerque ».

Jean Castex de déclarer : « La préservation de notre ambition climatique et la réindustrialisation de la France sont deux ambitions majeures que porte ce Gouvernement et que France 2030 rend possible. Avec des soutiens publics massifs et un effet de levier sur les acteurs privés, nous accélérons aujourd’hui la décarbonation de notre industrie, en particulier de la filière sidérurgique, et nous offrons un avenir aux sites industriels français. » Pour l’exécutif, France 2030 a pour vocation de répondre aux grands défis de demain via la transition écologique.