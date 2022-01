Quand les industries alimentaires françaises prennent le large

Sur la période 2011-2018, le nombre de filiales a augmenté deux fois plus rapidement à l’étranger qu’en France, les effectifs ont progressé quatre fois plus vite et le chiffre d’affaires est dix fois plus dynamique. Durant cette période, les nouvelles implantations ont surtout eu lieu en dehors de l’Europe. En Amérique et en Asie, le chiffre d’affaires a plus que doublé tandis que le nombre de filiales et les effectifs salariés ont chuté en Europe.