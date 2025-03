Éducation aux médias : A Perpignan, Médiaclic combat les fake news et l’info spectacle

Alors que la Semaine de la presse et des médias dans l’école se déroulera du 24 au 29 mars 2024, l’occasion est donnée de mettre en lumière les initiatives locales d’éducation aux médias et à l’information (EMI). Parmi elles, Médiaclic, une association fondée en 2022 par Alice et Barbara, deux journalistes engagées, s’emploie à sensibiliser tous les publics aux mécanismes de l’information.

Rencontre avec ces deux professionnelles qui ont fait de la pédagogie un nouvel axe de leur engagement.

Former les esprits critiques dès le plus jeune âge

L’éducation aux médias n’est pas une discipline nouvelle, mais elle a évolué au fil des décennies. « Dans les années 80, on s’intéressait à l’objet médiatique : comment se fabrique un journal, comment fonctionne la télévision… Aujourd’hui, avec la surabondance d’informations et les réseaux sociaux, l’enjeu est ailleurs : apprendre à choisir les bons médias et à développer un regard critique », explique Alice.

Médiaclic intervient dans les écoles, mais aussi en milieu carcéral et auprès d’adultes, avec des ateliers de vérification de l’information, d’analyse des médias et de production journalistique. « Notre objectif est de donner aux participants, quel que soit leur âge, les outils pour comprendre l’information et participer activement au débat public », ajoute Barbara.

Une demande forte, des moyens limités

Si la région Hauts-de-France est historiquement très engagée dans l’EMI, l’accès à l’éducation aux médias reste inégal en fonction des territoires. « Nous sommes très sollicitées, mais les moyens ne suivent pas toujours », regrette Alice. « L’éducation nationale ne dispose pas de financements suffisants et passe par des dispositifs comme le Pass Culture pour financer nos interventions. »

Malgré ces contraintes, l’intérêt du public est manifeste. « Dès que les enseignants et les élèves découvrent notre travail, ils souhaitent approfondir. Le défi est de rendre ces actions pérennes« , souligne Barbara.

Un métier en pleine mutation

L’un des enjeux soulevés par les fondatrices de Médiaclic est la méfiance grandissante du public envers les journalistes.

« On est confrontées à des critiques sur notre profession. Certains pensent que les médias sont contrôlés par le pouvoir politique, que le journalisme n’est plus indépendant », raconte Alice. « Expliquer comment se construit une information, décrypter les mécanismes des éditorialistes et des chaînes d’opinion, c’est indispensable pour restaurer la confiance. »

Le regard des jeunes sur les médias est aussi contrasté. « Les adolescents savent que les réseaux sociaux sont remplis de fausses informations, mais ils ne savent pas toujours comment vérifier les sources. Parfois, ils rejettent tout en bloc », note Barbara. « Nous leur apprenons à distinguer le vrai du faux, sans tomber dans la méfiance systématique. »

Faire entendre toutes les voix

L’EMI ne se limite pas à décrypter l’actualité. « Nous voulons aussi aider les participants à raconter leurs propres histoires », explique Alice. L’association propose ainsi des ateliers de production de podcasts, de gazettes et d’émissions radio. « Un projet marquant a été mené avec des collégiens sur les stéréotypes. Ils sont allés interroger des passants sur des questions liées à l’origine et à la religion. L’un des parents, très ému, nous a dit qu’il ne pensait pas que sa fille était capable d’une telle initiative », se souvient Barbara.

Médiaclic cherche aussi à toucher des publics plus difficiles d’accès, comme les adultes en situation de précarité. « L’idéal serait d’avoir un lieu fixe, ouvert à tous, pour permettre aux gens de venir quand ils le souhaitent », rêve Alice.

Un combat de longue haleine

« On ne fait pas ça pour l’argent », précisent les fondatrices. « C’est un complément de sens à notre métier de journaliste, un moyen de retrouver l’essence de l’information : faire le lien entre l’actualité et les citoyens. »

Alors que la désinformation prolifère, l’éducation aux médias apparaît plus que jamais comme un enjeu central. « Ce n’est pas juste un sujet scolaire. Comprendre les médias, c’est comprendre le monde », conclut Barbara.