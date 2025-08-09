Els caçadors gironins desenvolupen una aplicació que geolocalitza les batudes

Els caçadors de les comarques gironines han desenvolupat Infocaça, una aplicació mòbil que permet geolocalitzar les batudes que estan en marxa i aquelles que estan previstes en un mapa. Fotos © ACN.
D’aquesta manera, els usuaris que surtin al medi natural podran saber a quines zones hi ha caçadors i a quines altres no i així, « es guanyarà en seguretat ». A més, l’aplicació emet un avís en cas que una persona s’apropi a una batuda que està en marxa. El president de Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça, Joan Espona, destaca que l’eina permet tenir « al dia » el nombre de captures de senglars i cabirols. Unes dades que els caçadors volen que serveixin per valorar, per exemple, en quines zones cal aplicar plans com el de Rocacorba.
Evitar accidents i guanyar en seguretat, tant pels usuaris que van al medi natural com pels mateixos caçadors
Aquest és l’objectiu d’Infocaça, una aplicació que ja està disponible per tal que tots aquells que vulguin la descarreguin als seus telèfons mòbils. Un cop l’obrin, hi trobaran un mapa de les comarques gironines -de moment només està disponible a la demarcació- amb totes aquelles batudes que estan en marxa i que estan senyalitzades en vermell. A més, també s’indiquen les que estan previstes per als pròxims dies, senyalitzades, en aquest cas, en color taronja.
En els dos casos, l’usuari sabrà quan és la batuda, durant quanta estona està activa i quin territori abraça. A més, a tots aquells que la tinguin descarregada, se’ls enviarà un avís advertint-los del perill, en cas que s’aproximin a la zona de la batuda, per tal que no hi acabin entrant.
« Aquest és un aspecte que ens preocupava i que creiem que és molt important perquè així s’avisa i es pot desviar aquestes persones cap on no hi ha risc », ha assenyalat Espona. Ara bé, el president de la Territorial de Girona de la Federació de Caça ha demanat a la Generalitat que faciliti la informació dels camins públics, per tal d’incorporar-los a Infocaça i « fer-la encara més efectiva ».
Recompte « al dia »
Una de les particularitats de disposar de la nova aplicació serà que permetrà tenir « al dia » el nombre de captures que facin les diferents societats d’arreu de la demarcació. Això, assenyala Espona, ha de servir per poder definir millor l’estratègia en relació amb les polítiques que es prenguin pel control del senglar i el cabirol.
En aquest sentit, Espona s’ha referit al pla que preveu matar 1.800 porcs al voltant del massís de Rocacorba i que es va aprovar el juny passat. El president dels caçadors gironins considera que « grinyola molt » fer servir les dades de nombre de senglars que hi havia el mes d’agost de fa un any, « per dissenyar un pla per l’abril d’aquest ».
Espona deixa clar, però, que el Departament d’Agricultura té els mitjans necessaris per saber quina és la situació a cada moment, a través, per exemple, de fer volar drons nocturns que permeten detectar els animals que baixen a menjar als camps. Ara bé, els caçadors remarquen que l’aplicació « és una eina més » i permet tenir « les dades al moment », malgrat que es recopilin les de tot un any.
« És molt diferent que tu puguis tenir les dades de tot el mapa i de manera regular que una que sigui puntual i d’una zona concreta », explica el president.
Aconsellar, però no intervenir
Joan Espona, però, ha descartat que la Federació Catalana de Caça pugui intervenir « en cap cas » a les societats de caçadors, però sí que poden « aconsellar » en funció de les dades que es vagin introduint a l’aplicació a cada batuda que es faci.
« No podem ni volem posar-nos en cada societat. Evidentment, si veiem que hi ha alguna cosa que grinyola no costa res passar les dades a l’afectat, a qui sembla que no fa els deures, però no ens podem posar en la manera d’actuar d’una societat », ha conclòs Espona.
