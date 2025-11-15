Acord transfronterer que permet activar ambulàncies en casos d’urgències o catàstrofes

El Govern ha signat aquest dijous un acord amb l’Agència regional de salut d’Occitània a Perpinyà per millorar la resposta en les emergències mèdiques.
Aquesta aliança permet que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i el servei mèdic francès (SAMU) puguin activar les ambulàncies que calguin en cas d’urgència, emergència o catàstrofe a banda i banda de la frontera. El servei cobreix una àrea extensa al llarg de tota la frontera i abasta les regions sanitàries de Girona i l’Alt Pirineu i els tres departaments francesos dels Pirineus Orientals, Arieja i l’Alta Garona. El Govern assenyala que l’acord té una especial rellevància a la Cerdanya, on els equips del SEM i del SAMU comparteixen base operativa a l’Hospital Transfronterer.
Una resposta coordinada entre ambdues institucions
L’acord obre la porta al fet que les unitats assistencials del SEM puguin actuar en territori francès, i que els equips del SAMU ho facin en territori català, garantint una resposta coordinada entre ambdues institucions. A més, facilita l’activació del recurs més adient per a cada incident, al marge del lloc on s’hagi produït l’alerta.
A fi de garantir la coordinació, l’acord incorpora diversos annexos tècnics que detallen la cartografia dels serveis d’assistència mèdica d’emergència a banda i banda de la frontera administrativa. Aquests documents també inclouen una descripció dels recursos disponibles tant a Catalunya com a França -ambulàncies, helicòpters medicalitzats i hospitals de referència-, amb l’objectiu de disposar d’una visió compartida i actualitzada dels mitjans assistencials operatius.
L’acord també preveu la formació conjunta dels equips sanitaris i la creació d’un canal de comunicació directa per compartir informació clínica i operativa de manera immediata.
Gestió compartida
En el moment que es produeixi una emergència en una zona transfronterera, l’alerta es gestionarà des del país on s’hagi produït l’incident. Tot seguit, les dues institucions establiran una comunicació bidireccional a través de la Central de Coordinació Sanitària del SEM i el Centre Regulador del SAMU, des d’on es coordina la resposta sanitària a l’emergència. A continuació, activaran els recursos més adients per garantir una resposta ràpida i eficient. D’aquesta manera, l’equip assistencial més proper podrà desplaçar-se fins al lloc de l’incident, amb independència del territori on s’hagi produït. Finalment, el país d’origen on s’ha produït l’alerta determinarà el centre sanitari de destinació de les persones afectades.
Aquesta col·laboració, que s’estén al llarg de tota la frontera administrativa, inclou tres departaments francesos: els Pirineus Orientals, l’Arieja i l’Alta Garona. A Catalunya implica a les regions sanitàries d’Alt Pirineu i Girona, amb especial rellevància a la Cerdanya.
L’acord, que té una durada de quatre anys prorrogables, inclou la creació d’una comissió de seguiment que vetllarà pel seu correcte funcionament i impulsarà millores tècniques i organitzatives, un fet que revertirà en una millora de l’atenció sanitària a la ciutadania.
El director del Servei Català de la Salut, Alfredo Garcia, ha celebrat l’acord i n’ha destacat la importància a l’hora de permetre una acció recíproca dels equips d’emergències mèdiques a banda i banda de la frontera per a situacions d’urgències vitals, emergències extrahospitalàries o catàstrofes.: « L’objectiu és aconseguir un ús més eficient i més efectiu dels recursos disponibles per millorar l’atenció sanitària als ciutadans ».
La directora del SEM, Anna Fontquerni, ha destacat que la creació de protocols conjunts entre el SEM i el SAMU « representa un pas endavant tant en la millora de l’atenció als pacients com en la coordinació operativa dels equips d’emergències ». A més a més, segons Fontquerni, aquesta col·laboració permet que, en moments de simultaneïtat de serveis, un territori pugui donar suport a l’altre, ampliant la capacitat de resposta davant qualsevol tipologia d’incident.
