Els Angelets de la Terra impulsen un nou centre a Ribesaltes per promoure la llengua i la cultura catalanes

L’associació els Angelets de la Terra impulsa un nou centre a la Catalunya del Nord per promoure la llengua i la cultura catalanes. Foto © Maria Garcia / ACN.
El president i fundador de l’entitat, Ramon Faura, indica que volen aixoplugar tota mena d’activitats: « Poesia, teatre, cinema, exposicions, concerts… tot el que tingui a veure amb la cultura catalana ». A més, el nou espai, que portarà per nom Centre Cultural Català de Ribesaltes-Museu Faura, també acollirà l’exposició permanent del pintor Ramon Faura-Llavari. El nou espai està situat en un antic celler de Ribesaltes (Catalunya del Nord). La previsió és iniciar les obres de rehabilitació a l’octubre i finalitzar-les en un any i mig. Mentre durin els treballs, engegaran activitats als espais exteriors.
Els Angelets de la Terra
Creada el 2001, els Angelets de la Terra és una associació cultural que promou la cultura i la llengua catalanes a la Catalunya Nord. El seu nom prové dels pagesos del comtat de Rosselló que van aixecar-se contra l’ocupació francesa de la Catalunya Nord al segle XVII, en un episodi que es coneix com la Revolta dels Angelets.
El fundador i president de l’entitat, Ramon Fauria, assenyala que sempre havien « tingut al cap fer un centre cultural català ». Paral·lelament, fa dos anys, la seva mare va pensar a fer a la Catalunya Nord una exposició permanent amb obres del pare de Fauria, el pintor Ramon Faura-Llavari (1945-2022). « I li vaig proposar de sumar a l’exposició permanent les activitats dels Angelets de la Terra dins d’un centre cultural, per poder atraure un públic de forma més regular », recorda l’impulsor.
Després de buscar i visitar diversos indrets, van trobar un antic celler a Ribesaltes que compleix les condicions que requereix el nou Centre Cultural Català de Ribesaltes-Museu Faura. Els antics edificis sumen uns 800 metres quadrats, i aixecaran una sala de 250 metres quadrats. Té un pati interior i un ampli jardí. « Queda a 10 minuts de Perpinyà, al costat de l’autopista, i és un espai amb caràcter, que té una ànima que sentim i que ens convé perfectament », descriu Fauria.
Després d’un any tramitant els permisos, el pròxim 6 d’octubre formalitzaran la compra de l’espai i començaran les obres de rehabilitació, que s’allargaran durant un any i mig. Mentre durin els treballs, aniran engegant activitats als espais exteriors.
Epicentre de la cultura catalana
La intenció dels Angelets de la Terra és que el nou espai sigui la seu d’entitats i professionals relacionats amb la cultura i la llengua catalana. « Volem acollir tota mena d’activitats: des de poesia, teatre, concerts, exposicions,… també que hi hagi sales d’assaig per músics o companyies, i fins i tot produir o acollir espectacles », exposa.
Per a Fauria, seria una manera de promoure i difondre la llengua i la cultura catalana a la Catalunya Nord. « A poc a poc estem recuperant l’orgull de ser catalans i de voler mostrar-ho a la gent. Cal pensar com tornar a recuperar les coses que ja no es fan naturalment aquí, com parlar català, que és un esforç gairebé polític. I cantar en català encara més », subratlla.
Ara estan donant a conèixer el nou centre entre la resta d’associacions tant de la Catalunya Nord, com de la resta dels Països Catalans, per si volen formar-ne part o organitzar-hi alguna activitat. « Els Angelets començarem a fer coses, però l’activitat s’anirà desenvolupant en funció de la implicació de la resta d’entitats, tant de Ribesaltes, com de Perpinyà o d’entitats del sud », afegeix Fauria.
Foc a la música en català
Una de les entitats que ja s’ha sumat al projecte és Foc, una associació creada pel cantant i músic Julien Leone. A través d’aquesta entitat, el jove s’encarregarà de desenvolupar la part musical del Centre Cultural Català Ribesaltes amb un doble objectiu. « D’una banda, donar ganes als artistes que no han cantat en català a fer-ho, i animar els que ho volen fer més. I, d’altra banda, esborrar la frontera mental perquè vingui gent del sud i de la resta de territoris de parla catalana ».
A més, al nou espai també volen acollir músics i grups que vulguin assajar en una de les sales, o que hi vagin per preparar un nou espectacle. O, fins i tot, acollir residències d’artistes. « Serà com un punt de trobada de tota la gent dels Països Catalans, que puguin venir del Principat, d’Andorra, el País Valencià o de les Illes. Crec que a la gent li agradarà molt venir », recalca el cantant, que es va fer conegut pel seu pas pel concurs Eufòria de Tv3.
Així mateix, també hi ha una altra associació interessada a organitzar-hi classes de danses tradicionals catalanes per a adults i infants. I tenen sobre la taula el projecte de crear una editorial i una llibreria que organitzés concursos literaris i lectures públiques.
