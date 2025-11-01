Llum verda per a la construcció del nou Arxiu Comarcal de la Cerdanya

El Govern i l’Ajuntament de Puigcerdà han formalitzat un conveni de col·laboració per a la construcció de la nova seu de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya, un projecte que respon a la necessitat de dotar la comarca d’un equipament adequat per a la preservació, accés i difusió del seu patrimoni documental. Foto © Albert Lijarcio / ACN.
L’actuació preveu una inversió total de 4.295.711,50 euros, que es finançarà íntegrament a través d’una subvenció directa del Departament de Cultura mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. L’Ajuntament de Puigcerdà, per la seva banda, ha cedit un solar municipal de 1.413 metres quadrats situat a l’avinguda dels Torreons, per a la construcció del nou edifici, i assumirà el manteniment de la instal·lació un cop finalitzada.
L’edifici respondrà a les necessitats d’un arxiu modern i innovador que complirà amb els requisits tècnics adequats per al desenvolupament de les seves funcions. El projecte fixa un calendari d’execució entre els anys 2025 i 2029. La nova seu permetrà solucionar la manca d’espai de l’actual arxiu, ubicat des de 1989 a l’antic convent de Sant Domènec, i garantirà la conservació i l’accés als fons documentals públics i privats de la comarca.
Arxiu Comarcal de la Cerdanya
L’Arxiu Comarcal de la Cerdanya (ACCE) forma part de la Xarxa d’Arxius Comarcals, adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Es va fundar el 1989 continuant amb la tasca de conservació del patrimoni documental de la Cerdanya duta a terme per l’arxiu municipal de Puigcerdà.
El nucli inicial de l’Arxiu es va formar a partir del fons notarial de Puigcerdà (s. XIII XX) i el fons municipal de la vila (s. XII XX). Fins llavors, aquests dos fons estaven custodiats a les dependències de l’Ajuntament.
L’ACCE fa funcions d’arxiu comarcal i dona servei als municipis de la comarca en matèria de patrimoni documental, suport a la gestió documental i implantació de l’administració electrònica. En la gestió de l’equipament hi participen el Departament de Cultura, el Consell Comarcal de la Cerdanya i l’Ajuntament de Puigcerdà.
El seu objectiu és vetllar per la conservació, tractament, accés i difusió del patrimoni documental públic i privat de la comarca de la Cerdanya.
Heu vist? Aquest article és d’accés lliure i cap publicitat n’ha interromput la lectura. És voluntari!
Made In Perpignan és un mitjà local propietat dels seus periodistes. Cada dia investiguem, verifiquem i expliquem les realitats socials, econòmiques i mediambientals dels Pirineus Orientals.
Aquesta informació local té un cost. I perquè continuï sent accessible a tothom, sense barreres ni influències, necessitem el vostre suport. Fer un donatiu és permetre que una premsa lliure continuï existint, aquí, al nostre territori.
- Llum verda per a la construcció del nou Arxiu Comarcal de la Cerdanya - 1 novembre 2025
- La tercera etapa del Tour de França 2026 creuarà Catalunya des de Granollers fins a l’estació de les Angles - 25 octobre 2025
- L’impacte « positiu » que tenen els camps de boies per a la fauna i la flora del litoral de l’Empordà - 18 octobre 2025