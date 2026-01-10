Ramaders del Ripollès i el Vallespir s’uneixen contra la signatura de l’acord del Mercosur

Una quarantena de ramaders del Ripollès i de la zona del Vallespir han unit forces i han tallat des del matí d’aquest dijous 08 de gener la carretera de Coll d’Ares. La protesta, que és indefinida, se suma als talls a diferents punts estratègics de les carreteres catalanes per exigir que no se signi l’acord de la UE amb el Mercosur. Foto © Lourdes Casademont.
Han fet sonar les esquelles com a protesta i ja avisen que seguiran mobilitzats enmig d’un paisatge nevat. « Ens preocupa molt perquè posa en risc l’agricultura i el món rural de casa nostra », ha afirmat a l’ACN un dels portaveus de Revolta Pagesa del Ripollès, Guillem Pastoret.
La C-38 a l’altura de coll d’Ares, que connecta el Ripollès amb la Catalunya del Nord, ha stat tallada des del matí i només es deixaba passar turismes i veïns. Els ramaders exigeixen a l’Estat i a l’executiu català que facin tot el possible per evitar que aquest acord entre la UE i el Mercosur s’acabi signant. « Esperem un posicionament clar contra aquest acord », ha afirmat el portaveu ripollès de Revolta Pagesa. Mentrestant, ha afegit, seguiran mobilitzats. « Aguantarem tant com calgui », ha afegit. A banda del tall amb bales i un tractor amb remolc al mig de la via, han instal·lat una carpa i dues estufes de llenya.
La idea era impedir el trànsit de mercaderies en aquest punt com a protesta i sumar-se així als talls de punts estratègics de les carreteres catalanes. L’acció, que és indefinida, té caràcter transfronterer perquè ha comptat amb ramaders del Ripollès i del Vallespir. « Tenim moltes problemàtiques conjuntes i és per això que estem tot junts aquí », ha afirmat en Sebastià Barboteu, el portaveu del Sindicat Agrícola del Vallespir. Ara el que més preocupa, ha afegit, és aquest possible acord, que també ha arrencat protestes a França.
Una altra de les ramaderes de la Catalunya del Nord és Marion Lanau, que té un ramat de vaques. Com a segona generació pagesa, assegura que ja fa molts anys que passen dificultats. « El Mercosur ens fa molta por perquè serà molt greu per a la nostra feina i la seguretat alimentària », ha assenyalat.
Volen que el consumidor també s’hi oposi
Els ramaders fan una crida al consumidor perquè doni suport a les mobilitzacions i entengui que és un acord que afectarà tothom i molt especialment a l’alimentació. Ramaders com Josep Maria Pujol, ara ja retirat, assegura que cal explicar-ho a la societat. Afirma que han calgut molts anys per incorporar millores de benestar animal i controls de qualitat i sanitaris. Uns controls, remarca, que a Amèrica del Sud no tenen. « Amb aquest acord, volen vendre cotxes a Amèrica del Sud a canvi de carn de molt baixa qualitat i això repercutirà amb els pagesos del país, que acabaran desapareixent ».
