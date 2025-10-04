Aller au contenu

L’exposició ‘Còmic’ fa la seva última parada al Caixa Fòrum de Girona

L’exposició ‘Còmic’ s’acomiada amb una última parada al Caixa Fòrum de Girona, on es podrà veure fins el 15 de febrer. La mostra, impulsada pel col·leccionista Bernard Mahé i assessorada per l’expert Vicent Sanchis, fa un recorregut cronològic i temàtic per la història del còmic nord-americà i europeu, des de principis del segle XX fins avui. Fotos © Berta Artigas Fontàs / ACN.

En total, s’hi poden veure 185 obres d’autors com Jack Kirby, Will Eisner, Goscinny i Uderzo, Hergé o Francisco Ibánez. L’organització està satisfeta amb l’acollida, i diversos crítics francesos l’han qualificat com « la mostra més completa d’originals mai feta ». Segons la direcció del Caixa Fòrum Girona, l’exposició « pot atraure tant als fans com els més neòfits » per l’apropament didàctic al gènere.

« Són peces úniques, dibuixos que van sortir directament de la mà dels seus creadors« 

Després de passar pels centres Caixa Fòrum de Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Saragossa, Lleida, Tarragona i Palma, l’exposició ‘Còmic. Somnis i història’ aterra a Girona, on es podrà veure fins al 15 de febrer. La mostra inclou 185 mostres d’autors de còmics europeus i nord-americans com Jack Kirby (Els Quatre Fantàstics, X-Men), Will Eisner (The Spirit), Goscinny i Uderzo (Astèrix), Hergé (Tintín) o Francisco Ibánez (Mortadel·lo i Filemó). El recorregut per l’exposició permet endinsar-se en el món del còmic des dels inicis del segle XX fins a l’actualitat, amb un plantejament tant cronològic com temàtic.

Exposicio Comic Girona

Segons l’expert en diferents àmbits del còmic i l’assessor de la mostra Vicent Sanchis, una de les peculiaritats d’aquesta mostra és que es poden veure els originals dels grans mestres d’aquest art. « Són peces úniques, dibuixos que van sortir directament de la mà dels seus creadors, i que habitualment resten en col·leccions privades » ha apuntat. En aquest sentit, ha assegurat que en el seu moment « no es va donar la importància que es mereixien aquests documents » i que molts es van perdre. Però que ara, desperten l’interès de col·leccionistes i grans empreses: « Abans, els podies comprar per quinze pessetes, ara s’arriben a pagar xifres astronòmiques » ha assegurat. Sanchis també ha lamentat que a Catalunya -que va ser un pol editorial i de creació important- encara no existeixi un museu específic dedicat a aquest art.

Part de la col·lecció del col·leccionista francès Bernard Mahé

L’exposició va néixer de la mà del col·leccionista Bernard Mahé, que hi ha aportat el gruix del fons, i ha comptat amb la col·laboració de Sanchis, que s’ha encarregat d’assessorar especialment en l’àmbit català i espanyol. Ell mateix ha cedit entre vint i quaranta originals del seu arxiu personal, que cobreixen des dels primers tebeos fins a les creacions més recents.

Segons l’organització, més de 370.000 persones ja han anat a veure la mostra i en fan una bona valoració. Sanchis ha assegurat que « crítics francesos i especialistes internacionals han dit que probablement és la millor exposició d’originals de còmic que s’ha fet mai ». « Qui més qui menys ha tingut contacte amb el còmic. Alguns el van descobrir de petits i l’han deixat, altres l’han seguit tota la vida. Però tothom hi troba una referència personal. Tots estem una mica afectats per la malaltia del còmic, i per això aquesta exposició ens fa feliços » ha conclòs.

Exposicio Comic Girona

La directora del Caixa Fòrum Girona, Anna Colomer, ha apuntat que ‘Còmics. Somnis i història’ « pot atraure tant els fans del gènere com els més neòfits » pel seu apropament didàctic. A més, l’equipament ha programat el cicle de conferències i debats ‘La vida entre vinyetes’ per acostar-se a l’art del còmic des de diverses perspectives. El 16 d’octubre Dani Nel·lo, saxofonista, compositor i productor oferirà la xerrada ‘Còmic+Música’; el gastrònom i publicista Roger Ortuño farà la conferència ‘Còmic+Gastronomia’ el 13 de novembre; i ‘Còmic+Autoficció’ anirà a càrrec de la periodista i còmica Nerea Perez de Las Heras l’11 de desembre. A més, també s’ha programat el taller ‘Superherois i malvats’ per al públic familiar a càrrec de l’il·lustrador Artur Laperla.

Made In Perpignan és un mitjà local, sense publicitat, propietat dels seus periodistes. Cada dia investiguem, verifiquem i expliquem les realitats socials, econòmiques i mediambientals dels Pirineus Orientals.

Aquesta informació local té un cost. I perquè continuï sent accessible a tothom, sense barreres ni influències, necessitem el vostre suport. Fer un donatiu és permetre que una premsa lliure continuï existint, aquí, al nostre territori.

FAIG UNA DONACIÓ

