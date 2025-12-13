Portbou : Recuperació de l’antiga torre de guaita del Castell de Querroig

L’Ajuntament de Portbou (Alt Empordà) i l’associació Salvem Querroig han impulsat la recuperació i la consolidació de la torre de guaita del Castell de Querroig. L’arquitecta empordanesa Adela Geli serà l’encarregada d’iniciar la redacció del projecte al gener.
El consistori ha destacat que la intervenció serà « de caràcter respectuós i de dimensions reduïdes ». L’objectiu de les obres seran aturar el deteriorament de les restes, evitar possibles despreniments i garantir la seguretat dels visitants. A més, també s’instal·laran elements informatius per facilitar la divulgació de la seva història, i reforçar el seu valor cultural i educatiu. La torre de guaita es va aixecar entre els segles XIV i XV sobre les ruïnes del Castell de Querroig.
Un element patrimonial de gran valor històric
El Castell medieval de Querroig data dels segles X-XI i està situat al com del puig de Querroig, entre els municipis de Banyuls, Cervera i Portbou. Sobre les ruïnes de l’antiga fortificació es va edificar una torre de guaita entre els segles XIV i XV.
L’Ajuntament de Portbou i l’associació Salvem Querroig fa mesos que treballen conjuntament per definir una estratègia que permeti recuperar i consolidar la torre de guaita, un element patrimonial de gran valor històric i paisatgístic del municipi.
L’alcalde, Gael Rodríguez, ha ressaltat que aquesta actuació s’emmarca « dins l’aposta clara de l’equip de govern per la preservació i el reconeixement del patrimoni històric com un dels eixos centrals del seu mandat ».
L’objectiu de la intervenció, que redactarà l’arquitecta Adela Geli, té com a objectiu aturar el deteriorament de les restes, evitar possibles despreniments i garantir la seguretat dels visitants. Paral·lelament, l’Ajuntament preveu instal·lar elements informatius que expliquin la seva història.
« Amb aquesta actuació volem contribuir a la preservació del paisatge i la dinamització cultural i turística, reforçant el vincle entre patrimoni, territori i memòria històrica », ha remarcat Rodríguez.
