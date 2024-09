Mugur Varzariu : le quotidien sans filtre des Roms au festival Visa pour l’Image

Article mis à jour le 6 septembre 2024 à 09:07

L’exposition de Mugur Varzariu « Des voix s’élèvent derrière le mur » est visible au Couvent des Minimes jusqu’au 15 septembre dans le cadre de la 36ème édition du festival Visa pour l’image.

« Quand j’ai commencé la photographie [en 2010], le monde n’avait pas besoin de plus de photographes. » Le travail de Mugur Varzariu ne se distingue guère par le modèle de son appareil ou le pseudo-exotisme de ses terrains ; il s’illustre par son humanité. Pendant plus de dix ans, ce reporter roumain a parcouru son pays afin de documenter le quotidien des communautés roms et la violence du racisme qu’elles subissent.

Mugur Varzariu travaillait à l’origine dans le marketing et la stratégie. À 40 ans, il troque ses tableaux Excel contre un boîtier afin de se vouer tout entier à la photo documentaire. Mugur se rend alors en Syrie pendant la guerre civile, mais c’est en Roumanie, son pays natal, que son travail s’est principalement concentré. Il découvre alors les politiques menées à l’encontre des populations roms en Roumanie, mais aussi en France où « des mesures presque racistes contre les Roms » sont adoptées. C’est le début de plus de dix ans de travail de terrain acharné pour mettre en lumière la marginalisation forcée des communautés roms dans leur pays.

Pour le photographe et activiste, « le photojournalisme n’a jamais été aussi puissant »

Pour Mugur, une série photographique peut changer non seulement les mentalités, mais surtout le cours des événements. Rendre compte des conditions de vie déplorables des populations roms n’est pas suffisant. Pour le photographe, il faut qu’elles s’améliorent. Mugur est en ce sens un photographe-activiste qui n’hésite pas à représenter ses concitoyens roms au Parlement européen ou au Conseil national contre les discriminations. Ses photos servent de preuves au tribunal, dans des lettres ouvertes ou dans des rapports d’ONG.

Le « mur de Baia Mare » est un parfait exemple de ce que peut faire la photographie. Baia Mare est une ville du nord-ouest de la Roumanie. Son maire, Catalin Chereches, déclarait en 2011 vouloir construire un mur pour isoler la population rom du reste de la ville. Mugur Varzariu se rend alors sur place et photographie sa construction. En parallèle, il entame des poursuites contre la mairie de Baia Mare invoquant l’acte de ségrégation que constitue l’existence même de ce mur. Treize ans plus tard, il obtient victoire et la destruction de l’édifice en février 2024. Catalin Chereches, lui, est aujourd’hui en prison.

« Grâce uniquement à ma capacité à écrire et à la caméra, j’ai arrêté un maire qui avait été élu avec 87 % de la population, ce qui était le pourcentage le plus élevé en Roumanie. »

Ce « mur de ségrégation », symbole d’un racisme politique décomplexé, cache en réalité une série d’actes d’intolérance, allant de l’arrêté municipal interdisant l’élevage de bétail aux menaces d’éviction. Si la Constitution roumaine de 1991 prévoit de protéger l' »identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse » des « minorités nationales », certains (comme le maire de Baia Mare) ne cachent pas leurs intentions de « nettoyage ethnique ». Le photographe précise que les premières cibles de menaces d’expulsion sont les personnes les plus vulnérables car elles ne connaissent pas leurs droits. Mugur est là pour les défendre. « Tu vois ? C’est aussi ça le pouvoir de la photographie ! »

La proximité avec les sujets enrichit et aiguise le regard photographique

Comment réaliser des photographies aussi éloquentes ? Mugur Varzariu est sans équivoque : il faut passer du temps sur le terrain, il faut le connaître pour le comprendre :

« Ce qui me distingue des autres, c’est ma capacité à rester dans la même communauté pendant treize ans. J’ai pu voir des enfants grandir et photographier ensuite leurs propres enfants. Ce qui me distingue des autres, c’est que je suis l’ennemi public numéro un à Baia Mare ! »

Il ne suffit pas d’avoir l’accès aux quartiers de Baia Mare : il faut aussi passer du temps avec ses habitants, se renseigner sur leur histoire, tenter de comprendre leurs perspectives. Ce travail d’enquête est non seulement nécessaire à la qualité de l’information, mais il est aussi extrêmement important à l’oeil du photographe. Pour Mugur, la proximité avec les sujets photographiés enrichit et aiguise le regard photographique.

« Je regarde l’humain à l’intérieur, [je ne photographie] pas ce qui est mauvais ou laid »

Car Mugur Varzariu fige avec son appareil des existences brutes. Sa photographie est empreinte d’une profonde humanité : « Je regarde l’humain à l’intérieur, [je ne photographie] pas ce qui est mauvais ou laid. Ça, c’est à vous de juger. Moi, je veux juste capturer l’humanité. »

Le photojournaliste rejette toute conception romantisée de la communauté rom. Sur les clichés, pas de longues robes ni de longs cheveux, pas de musique tzigane, de caravanes fleuries ou de chevaux impétueux. Juste des vies, souvent marquées par la fatigue. « En Roumanie, personne ne pleure, mais la souffrance est là », assure le reporter. Pourtant, malgré cette violence, on peut sentir la tendresse qui rayonne dans l’œuvre de Mugur. « J’ai besoin que vous voyiez leur mode de vie, mais j’ai aussi besoin que, lorsque vous regardez ces images, vous voyiez la beauté des personnes. Et je pense que mes images y parviennent. »

Mugur Varzariu photographie pour peser réellement sur le quotidien des Roms

La responsabilité est lourde : « je suis la dernière défense des personnes dont je prends des photos. » Mugur affirme qu’il travaille dur parce qu’il n’a pas le choix. Les enjeux sont de taille : il photographie pour le bien de l’information, il photographie aussi pour rendre sa famille fière, mais il photographie avant tout pour défendre les populations roms. C’est là qu’il puise la force de continuer. « J’ai les moyens, j’ai l’éducation. Il ne me manque que la force. Je dois fournir un travail acharné », insiste-t-il.

S’il ne photographie pas l’habitat indécent, l’exclusion scolaire ou le racisme des autorités, qui le fera ? À cette question laconique, le photojournaliste répond qu’il va continuer à le faire parce qu’il est convaincu de « faire la bonne chose. » Il déclare d’ailleurs qu’il n’existe pas de meilleure récompense que de voir des membres de la communauté rom de Baia Mare venir le remercier.

De plus, Mugur estime que la lutte contre le racisme anti-Roms est trop souvent exclue des combats antiracistes, ce qui rend son travail d’autant plus nécessaire :

« Quand vous poussez systématiquement une communauté vers les périphéries […], elle doit devenir très inventive, développer une manière alternative de survivre, parce que la société la repousse. Et les Roms, parce qu’ils ne sont pas unis en un groupe avec une voix puissante, sont exposés aux attaques. »

Ses photographies ont ainsi un rôle d’autant plus important qu’elles permettent de faire émerger la protection de ces minorités comme un enjeu public. Elles sont un cri d’alerte contre l’exclusion et une ode à la tolérance. Elles rappellent que faire de nos démocraties des espaces plus inclusifs repose sur nos capacités d’action. « Si une personne peut accomplir cela, imaginez ce que dix, cent ou une société entière peuvent accomplir. »