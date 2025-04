Festival les Immerseaves à Port-Vendres : Une 3e édition pour s’évader en mer

Article mis à jour le 15 avril 2025 à 09:31

Du samedi 19 au dimanche 20 avril 2025, le festival les Immerseaves organise sa troisième édition à Port-Vendres. Au programme : des tables rondes thématiques, des sorties en mer gratuites et les dernières innovations en matière de nautisme. Le festival se tiendra sur la nouvelle place centrale du Quai François Joly, où une cinquantaine d’exposants seront installés. Focus sur cet événement qui allie sensibilisation et loisirs.

« L’idée, c’est d’embarquer un maximum de monde en mer, sur tous types de bateaux imaginables », entame Maud Piquemal de l’entreprise Ethics Yachting, organisatrice de l’événement. À bord d’un catamaran, d’un semi-rigide, d’un voilier thermique ou électrique, le public pourra découvrir une autre manière de pratiquer la mer et la côte Vermeille. Pour cette nouvelle édition, il sera également possible d’admirer un bateau libellule équipé de voiles solaires. Les visiteurs pourront s’essayer à différents sports comme l’e-foil (surf électrique), l’hydrofoil, le paddle, le kayak, et le VTT électrique, ou « e-VTT ».

Des tables rondes sur les différents enjeux du territoire

Comme l’année dernière, des experts tels que les associations Sea Shepherd, Surf Rider ou le Parc Marin, viendront croiser leurs regards sur la pêche responsable ou la sensibilisation des fonds marins.

Une spécialiste de la concertation créera des mini-débats sur toutes ces thématiques. « Nous essayons de faire en sorte que ce soit interactif, ludique et créatif ! Chaque acteur propose et présente son association, son activité, et nous essayons de trouver des solutions pour œuvrer tous ensemble », ajoute Aurore de Courville, gestionnaire de la flotte Ethics Yachting. Les visiteurs pourront aussi participer à différents ateliers sur la sécurité en mer, la navigation ou encore le matelotage.

Sensibiliser le public à la biodiversité marine

L’association La Fresque Océane proposera un atelier pour découvrir les enjeux liés au milieu marin, et comment agir pour le préserver. Inspiré de « La Fresque du Climat », ce jeu de 100 cartes interroge les participants sur les apports de l’océan, la pêche, les industries maritimes ou le changement climatique.

« Nous allons organiser une chasse aux trésors sur les différents stands du festival. Chaque joueur devra retrouver les cartes qui ont un lien avec la fresque du climat », nous explique Aurore. Ensuite, le rendez-vous est fixé à la cave Mayol où les joueurs tenteront de tisser un lien entre toutes ces cartes. « Le but est que chacun puisse se poser les bonnes questions et chercher des solutions, par exemple, sur les fameux plastiques qui encombrent l’océan », nous explique Aurore. Les indices découverts permettront d’ouvrir un grand coffre aux trésors…

Le nettoyage du port est aussi au programme de cette troisième édition des Immerseaves. Le centre de plongée écoresponsable, le Paradis des Bulles, se mobilise depuis 2019 pour récupérer les déchets immergés. « Malheureusement, il y a beaucoup de déchets au fond du port. Dès qu’il y a du vent, tout fini à l’eau », confie Simon Briot, le responsable. Si les plongeurs aguerris n’auront aucun mal à remplir leurs sacs en un temps record, pour nettoyer, trier et comptabiliser les détritus sur la terre ferme, Simon Briot en appelle aux bonnes volontés. La collecte aura lieu le samedi et le dimanche matin.

Un concert sur les flots à Port-Vendres

Céanie et Fabien, deux influenceurs qui ont parcouru la Méditerranée à bord de leur goélette Coraille, partageront leur aventure maritime avec les visiteurs. « Également musiciens, ils joueront du jazz manouche sur les bateaux », annonce Aurore. Le concert est prévu samedi soir, dès 19h. À noter qu’il sera possible de se restaurer sur place avec des produits de la mer comme des huîtres, du poisson et du vin, proposés par les restaurateurs de la côte.

En 2024, près de 600 personnes ont pu partir en mer gratuitement lors des Immerseaves. « Cette année, si la météo le permet, nous aimerions embarquer jusqu’à 1 200 personnes », sourit Aurore. Les organisateurs attendent jusqu’à 12 000 visiteurs ce week-end. En attendant, la météo s’annonce parfaite pour naviguer. Tout le programme est à retrouver ici.