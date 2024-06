Port-Vendres, cet observatoire dévoilera les secrets de l’espace et du climat

Article mis à jour le 12 juin 2024 à 17:18

Ce mercredi 12 juin 2024 avait lieu l’inauguration du fort Batterie 500, transformé en Observatoire de la Nature et de l’Espace. Un observatoire du climat à quelques encablures de Perpignan ? Si l’idée semblait saugrenue au départ, ce site unique sur le golfe du Lion est devenu une réalité scientifique pour le compte de plusieurs organismes de recherches.

À quelques heures du lancement du Colloque Mare Nostrum 2024, qui se tiendra à Port-Vendres jusqu’au 15 juin, Elisabeth Blanc-Cassagne, docteure en sciences physiques et Jean-Martin Garraud nous présentent ce projet un peu fou qui rentre dans sa phase finale.

Le fort Batterie 500 transformé en QG scientifique

Elisabeth Blanc-Cassagne, directrice de recherche au CEA (commissariat à l’énergie atomique), a eu un coup de cœur pour le fort Batterie 500. La physicienne a vu dans ce site hors norme l’opportunité d’établir un observatoire, qui réunirait une série d’appareillages scientifiques. Un projet soutenu par l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer, le CEA, le CNRS, le Parc naturel marin du golfe du Lion, le Département et la Ville de Port-Vendres.

Capteurs, caméras et balises permettront aux scientifiques d’observer et d’analyser les phénomènes naturels sur la côte Vermeille. « Cet ensemble d’observations sera très utile, compte tenu de la situation particulière des Pyrénées-Orientales aujourd’hui. Notre analyse permettra d’établir des prévisions sur l’évolution de la sécheresse », précise Elisabeth Blanc-Cassagne. Si au départ le projet portait sur l’observation des orages, il s’est élargi au fil du temps.

Concrètement, il s’agit d’observer plus largement l’environnement. « Le fort Batterie 500 offre un panorama exceptionnel sur tout le golfe du Lion et la chaîne des Pyrénées. C‘est un site très intéressant de par son emplacement, car on peut y faire des observations sur la Méditerranée, l’environnement terrestre, géophysique et même l’espace ! », lance la physicienne. Un lieu à nul autre pareil selon la scientifique.

L’observatoire sera ouvert à tous les scientifiques souhaitant effectuer des mesures. « Ils pourront venir implanter leurs instruments. En échange, ils fourniront des informations scientifiques qui serviront notamment à alimenter le parcours découverte ouvert au public », explique Elisabeth. Installé sur le site, ce parcours permettra de sensibiliser les visiteurs aux risques environnementaux. « Il y aura des posters, des instruments en démonstration avec des données en temps réel… C’est de l’information scientifique destinée à tous les âges », explique la physicienne.

Un panorama à couper le souffle près de Perpignan

Avec son panorama a couper le souffle, ce site d’observation tourné vers la mer est aujourd’hui quasiment sur pied. « Il ne reste qu’à aménager les lieux, c’est l’affaire de quelques mois », assure Jean-Martin Garraud. « Ce lieu sera également un outil pédagogique. » En effet, tout au long de l’année, et dans le cadre de l’opération Stop illettrisme, des enfants issus de la communauté gitane de Perpignan se rendront de façon récurrente à l’observatoire.

Le nouveau site Batterie 500 se composera, à terme, de plusieurs salles : un espace logistique, une salle scientifique et des bureaux aménagés pour les chercheurs. « Nous sommes tout proche du GR10, les randonneurs passent juste derrière le site, ils pourront s’arrêter ici », sourit Jean-Louis Bellet, adjoint au maire de Port-Vendres en charge du patrimoine.

Une enveloppe de 350 000 euros nécessaires pour aménager ce site

Au menu des observations scientifiques : perturbations de l’atmosphère, suivi des météorites, détection de rayon gamma, communication avec des nano-satellites… Plusieurs caméras seront également installées sur le site afin de mesurer l’évolution des vignes, le changement climatique ou prévenir le risque d’incendie. Ces images seront exploitées par différents organismes.

Elisabeth Blanc-Cassagne a aussi pour projet d’implanter une station météo ouverte au public. L’observatoire devrait être équipé d’un capteur, destiné à mesurer les éclairs. L’objectif est de faire découvrir aux jeunes le rayonnement gamma, qu’il soit d’origine terrestre, atmosphérique ou spatiale. En parallèle, les scientifiques feront de la surveillance en mesurant les météorites à l’aide de caméras et de télescopes.

« Nous allons utiliser des détecteurs gamma et des caméras plein ciel pour mesurer les entrées des météorites dans l’atmosphère et les éclairs en haute altitude, ceux qui surgissent au-dessus des nuages. On mesure très bien ce genre de phénomène qui produit de grandes lueurs rouges dans le ciel. Cela s’appelle des sprites », détaille la scientifique. Une antenne nucléaire permettra également de mesurer le rayon magnétique des éclairs.

Si le projet est globalement acté au niveau du CEA et du CNRS, les premiers aménagements de l’ensemble ne sont pas encore bouclés. « Il faut désormais débloquer les fonds nécessaires », assure Jean-Louis Bellet. L’adjoint en charge du patrimoine estime qu’une enveloppe de 350 000 euros sera nécessaire.

Le colloque Mare Nostrum débute à Port-Vendres

Il y a six ans, Elisabeth et Jean-Martin ont l’idée de réunir les meilleurs scientifiques au monde. Si la première édition n’a rassemblé qu’une poignée de chercheurs, ils se sont vite retrouvés au nombre de 24. Parmi eux, des pointures de la recherche comme Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC et parrain de l’association Colloque Mare Nostrum.

Cette année, le colloque environnement et climat est organisé au ciné-théâtre Vauban de Port-Vendres, du 12 au 15 juin 2024. L’évènement aura pour thématique le changement climatique en Méditerranée. « Cette association est une véritable plateforme pour les scientifiques. Le but, c’est aussi de fournir des réponses aux élus du département en leur proposant une expertise scientifique importante. Notamment sur la question de la sécheresse qui nous touche actuellement », soutient Jean-Martin Garraud.