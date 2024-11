Foire Saint-Martin à Perpignan : les 130 attractions n’attirent pas les foules

130 ! C’est notre chiffre de la semaine… et le nombre d’attractions sur le parking du parc des expositions. Depuis le samedi 26 octobre et jusqu’au dimanche 24 novembre, la foire Saint-Martin est de retour à Perpignan. Présente durant la période des vacances scolaires de la Toussaint, la fête foraine ne remporte pas un franc succès. Photos © Célia Lespinasse.

Depuis le 11 novembre 1759, la foire Saint-Martin de Perpignan prend place chaque année sur les rives de la Têt. Outre les traditionnels stands de restauration, on retrouve les autotamponneuses, pêches aux canards, stands de tirs à la carabine, et quelques nouveautés… Parmi les manèges, le Grand huit, le Ranger (bateau qui accomplit une rotation complète sur lui-même) et le manège star Wars pour les amateurs de sensations fortes.

Ciel gris et moral en berne pour les forains de Perpignan

Après une édition 2023 un peu morose, certains forains ont comme une amertume en bouche. Il est près de 18h lorsque nous arrivons sur les lieux, et pourtant, malgré une forte affluence sur les routes, les allées de la fête foraine sont presque désertes. Ce jeudi soir, la foire Saint-Martin fait grise mine. Si derrière son haut-parleur, la propriétaire d’un pousse pièces tente de chauffer l’ambiance, certains manèges vides ne font même plus l’effort de tourner. Assis face aux manettes de leur attraction, plusieurs forains nous livrent leurs impressions sur ce début de saison.

« Cette année, c’est très calme », lâche le propriétaire d’un labyrinthe vitré. Le forain revient de Toulouse, « où même là-bas, la fréquentation n’atteignait pas des records. » La faute à une météo capricieuse ou à l’inflation ? Selon lui, les premiers week-ends se sont bien déroulés, mais avec à peine une centaine de visiteurs par jour. En semaine, par contre, c’est le calme plat… Installée un peu plus loin, Madame Olivier gère les autotamponneuses. « Il manque du monde », nous confirme-t-elle. « Il faut dire que le temps ne joue pas à notre avantage… » Malgré tout, cette habituée de la Foire Saint-Martin prend les choses avec philosophie.

Au stand Koh-Lanta, le propriétaire du palais des glaces attend patiemment le chaland. « Cette saison, c’est un poil plus dur que l’année dernière », sourit-il. « Cela fait trois ans qu’on attendait de l’eau et la pluie est arrivée au moment où la fête foraine s’est installée. » Durant les vacances d’automne, le forain affirme avoir perdu trois jours de travail à cause des intempéries. « Malgré tout, les jours de beau temps, il y a tout de même eu du monde. Une fête foraine comme Perpignan engendre à peu près 200 000 visiteurs », nous assure-t-il. Côté prix, cela fait quatre ans que son attraction affiche les mêmes tarifs. « Nous avons subi l’inflation, mais depuis, les prix se sont stabilisés. »

Inflation et météo capricieuse à la Foire Saint-Martin

Avec la hausse des prix, les attractions sont loin d’être remplies et certaines familles se baladent simplement entre les stands. Un couple s’arrête devant les tarifs du train fantôme, avant de rebrousser chemin… Les visiteurs tiennent fermement les cordons de leur bourse et sélectionnent les manèges avec soin. « Nous venons chaque année, c’est l’occasion de faire une sortie en famille », lance Isabelle, accompagnée de ses deux enfants. La Perpignanaise trouve le prix des manèges excessif.

À quelques pas de là, un groupe d’amies nous confirme que le prix des attractions a augmenté d’un ou deux euros, y compris sur la nourriture. « Nous allons bien choisir les manèges, mais cela ne nous empêchera pas de profiter », lance l’une d’elles. Dans la grande allée principale, les cinq copines ont l’embarras du choix. « L’ambiance, c’est comme les années précédentes. Il y a du monde à l’ouverture et après ça s’estompe… Après, en ce moment il fait moche, ça ne doit pas aider ! », répond la jeune femme.

À peine arrivés, Aurélie, son mari et leurs deux enfants entament leur tour de la fête foraine, friandises et boissons en main. « On continue à acheter sur place mais on se restreint », assure la mère de famille. D’autant plus que le budget flambe très vite, pour chaque enfant, comptez entre quatre et cinq euros par tour de manège.

« Il y a pas mal d’attractions qui sont encore fermées », déplore le fils d’Aurélie. « On espère que ça ouvrira tout à l’heure. » Il faudra attendre 20h pour que la foire Saint-Martin s’anime progressivement. « Cette année, il a toujours plu sur les horaires où, normalement, on se rejoint à la foire pour profiter de la fin d’après midi et du début de soirée », constate Aurélie. Ce soir-là, si le ciel est couvert, l’orage est annoncé plus tard dans la soirée. En attendant, les forains n’ont pas dit leur dernier mot et espèrent un retour de l’affluence.