Font-Romeu l Un marathon de 36h pour installer son nouveau commerce

Article mis à jour le 29 septembre 2022 à 16:44

Le village de Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales va être sous le feu des projecteurs durant le week-end du 7 et 8 octobre 2022. Il a été sélectionné pour participer à « Mon Centre Bourg a un incroyable commerce » (MCBAIC).

Il s’agit d’un programme d’accélération et de soutien qui place au cœur du développement économique local, le commerce et l’artisanat. Durant 36h, ceux qui rêvent d’entreprendre et les acteurs publics et privés du territoire se rencontrent autour d’un marathon créatif dédié aux activités du centre-bourg. Les lauréats remporteront des prix pour lancer leur activité et faciliter leur installation.

Le MCBAIC quesako ?

Après une première expérimentation avec 6 villes de Nouvelle Aquitaine en 2021, le MCBAIC revient en 2022 et investit 20 villes à travers la France. Font-Romeu est la première commune des Pyrénées-Orientales à participer à ce dispositif. Premier partenaire privé du MCBAI, Leboncoin affiche sa volonté de « la redynamisation des territoires, et notamment des centres-villes ». Pour Antoine Couteau, directeur général de leboncoin, « les initiatives ultra-locales, à échelle humaine fonctionnent parce qu’elles fédèrent dans un même élan des acteurs issus du privé et du public, des particuliers et des professionnels ». Quels sont les objectifs du MCBAIC ?

– Créer un évènement en centre-ville ;

– Rendre les administrés consom’acteurs ;

– Attirer les porteurs de projets ;

– Pallier la vacance commerciale ;

– Fédérer les acteurs du commerce local ;

– Accompagner la relance après crise.



En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Font-Romeu : 1ère ville des Pyrénées-Orientales à accueillir le programme

La maire de Font-Romeu, Alain Juneau se dit ravi que sa commune ait été sélectionnée pour participer à ce programme. « Nous cherchons à renforcer le bien vivre, tant pour la population permanente que touristique. L’accueil de nouveaux commerces permettra la valorisation de l’artisanat et la culture locale, prisées par la clientèle d’aujourd’hui. »

Julia Guérin d’Auxilia Conseil à l’initiative de MCBAIC est revenue sur le choix de Font-Romeu, sélectionnée « sur son dossier et grâce à sa situation géographique. La volonté était d’accompagner une station de ski dans des problématiques fortes et variées et pas uniquement axées sur le sport de montagne ». Le concours se déroulera dans plusieurs locaux vacants du centre-ville mis à disposition par les propriétaires pour l’occasion. Leboncoin et la Banque des Territoires sont les partenaires nationaux. Les partenaires locaux et nationaux soutiendront le futur lauréat ou mettent à disposition leur savoir-faire durant le marathon. Font-Romeu est à la fois la première commune de montagne à accueillir le programme MCBAIC mais aussi la première ville des Pyrénées-Orientales.

Julia Guérin a précisé que « 60% des porteurs de projet étaient des femmes » et que les projets étaient axés sur le qualitatif, et davantage depuis le confinement. Concernant l’après, Julia Guérin déclare « qu’un commerce sur deux s’installe dans les six mois suivant le marathon créatif ».

Le marathon créatif du 7 et 8 octobre 2022

Pour l’instant, 7 porteurs de projet se sont inscrits pour l’évènement à Font-Romeu. Les inscriptions restent ouvertes jusqu’à la veille du lancement du marathon. 4 femmes font partie des 6 inscrits. Parmi les projets, Julia dévoile quelques candidats : « un magasin d’optique, de l’artisanat local, une coach professionnelle/personnelle et un food truck« . Quel commerce ouvrira à Font-Romeu ? Un nouveau commerce alimentaire un métier de bouche ? C’est notamment le cas de 22% des projets du MCBAIC entre 2019 et 2021 ? Ou un restaurant (16,6% des projets) ? Le bio, le local, la seconde main, le zéro déchet, le numérique et la personnalisation sont les tendances des créateurs.

12 équipes au maximum, composées de porteurs de projet et d’équipiers proposeront des projets de commerce, d’artisanat ou de service dans le but de redynamiser le centre-ville. Tous les porteurs de projet qui souhaitent s’installer à Font-Romeu ou les commerçants et artisans qui le sont déjà peuvent participer au programme MCBAIC. Durant ces trois demi-journées, les participants peuvent consolider leur projet en travaillant en équipe. Ils auront l’occasion de voir ou revoir leur business plan, de vérifier la faisabilité de leur projet ou éventuellement de le repenser. Les consommateurs donneront leur avis via les réseaux sociaux.

Des coachs et experts locaux divers (banquiers, commerçants, assureurs, experts-comptables…) seront présents pour accompagner les équipes et les guider dans cette aventure entrepreneuriale.

Ce programme est surtout un moyen de créer des synergies entre les différents acteurs locaux et les porteurs de projets. À l’issue des 36h, les candidats présenteront leur projet en 3 minutes.

En chargeant ce tweet, vous acceptez la politique de confidentialité de Twitter.

En savoir plus Charger le tweet Toujours autoriser les tweets de Twitter

Partenaires et soutiens

– La ville de Font-Romeu-Odeillo-Via organise la cérémonie d’ouverture du commerce gagnant et participe aux actions de communication et de l’inauguration du commerce.

– Le blog KikiMagTravel et l’agence Regards Croisés offrent un mois de gestion de réseaux sociaux. – La Chambre de Métiers et de l’Artisanat offre à 3 lauréats un pack création-accompagnement du business plan.

– Le Tremplin accompagnera tous les participants qui n’ont pas encore créé leur entreprise.

– Leboncoin offre l’équivalent de 1.250 € en publicité sur sa plateforme. – Le Crédit Agricole offre au 1er Prix un an de cotisation sur l’offre PRO Bienvenue + Bilan assurance conseil Pro. Et 6 mois de cotisation au 2e Prix.

– Feedwith offre 2h de conseils et une aide à la création visuelle.

– France Active Occitanie offre un rendez-vous d’expertise financière.